Самые страшные рыбы России, которых стоит опасаться

В природе не существует красивых или уродливых существ. Это всего лишь их оценка человеком. Но, если уж речь о том, каких рыб считать красивыми, а каких страшными, то можно составить вполне объективный рейтинг.

Ротан:

Эта вселенец из водоемов Дальнего Востока, бесспорно, должен возглавлять рейтинг страшных рыб. Только посмотрите на него. Размер головы составляет треть от длины всего тела. Огромный рот.

Выпученные глаза. В дополнение всему выживаемость в самых невероятных условиях и феноменальная прожорливость. Если не знать, что это рыба, можно представить ротана пришельцем из далекой Галактики.

Хорошо, что он достигает всего лишь килограммового веса, да и то в тепличных условиях средней полосы России, а на своей родине редко весит более 300 граммов. Если бы ротан мог вырастать хотя бы до центнера весом, ничего живого в водоемах бы не осталось.

Угорь:

Эта рыба считается деликатесом. Тем не менее, некоторые рыболовы боятся ее, настолько она похожа на змею.

Загадочный жизненный цикл угря, включающий в себя путешествие в Саргассово море, где он размножается и умирает, дав жизнь личинкам, которые долго дрейфуют по морям и океанам, чтобы осесть в каком-нибудь европейском водоеме, также наводит на мысль о его внеземном происхождении.

Рыболовы ценят этого хищника за невероятное сопротивление при вываживании, а также за прекрасные вкусовые качества.

Сом:

Внешне этот усатый обитатель наших водоемов не очень привлекателен. Огромная голова, маленькие глазки, пасть, в которой может поместиться собака средних размеров. Множество слухов, которыми оброс усатый исполин, также не вызывает симпатии к нему.

Он и людоед, и пожиратель падали, и рыба, способная перевернуть лодку. Большинство слухов ни на чем не основано, но тем не менее.

Люди, далекие от рыбалки, часто даже отказываются употреблять какую-либо рыбу в пищу только из-за ее внешнего вида. Но рыболовы этим недостатком не страдают.