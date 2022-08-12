Опытные рыболовы поделились, как разводить огромных опарышей в домашних условиях

Современные специализированные магазины предлагают массу готовых приманок для рыб любых видов, что существенно облегчает сборы на рыбалку.

Хранить некоторые виды живой наживки можно довольно долго, об этом рассказывалось в других моих материалах. Если держать червей в большом объеме земли и регулярно их подкармливать, они будут с удовольствием размножаться.

Искусственное разведение мотыля невозможно по вполне естественным причинам. Эту наживку можно только добывать с помощью специальных приспособлений в водоемах с сильно заиленным дном. А вот опарыш – это именно та наживка, которую можно получать самостоятельно без особых сложностей.

Чтобы научиться самому разводить опарышей, нужно не так уж много. Зато личинки получаются крупными, активными и живучими. Покупной опарыш не всегда соответствует требованиям рыболова – то он мелкий, то полудохлый, то быстро окукливается. Я расскажу вам, как вырастить отличных опарышей для ловли самой разной рыбы.

Для этого понадобится пустая пластиковая бутыль объемом 2, 3 или 5 литров. Ее нужно помыть и просушить.

Дальше производятся следующие действия:

Бутыль разрезают поперек примерно посередине.

Верхнюю часть без крышки вставляют в нижнюю. Получается подобие воронки.

В нижнюю часть бутыли насыпают древесные опилки так, чтобы получился слой толщиной 3-5 сантиметров.

В верхнюю часть помещают мясные или рыбные отходы.

Выставляют конструкцию на улицу и ждут, когда мясные мухи отложат яйца. Это происходит довольно быстро и кладки хорошо видны.

Переносят бутыль в теплое темное место.

Через пару дней проверяют на наличие опарышей в опилках. Если они еще не достигли требуемого размера, ждут еще сутки.

Убирают верхнюю часть бутыли, а нижнюю с опилками и опарышами помещают в холодное место.

Перед рыбалкой берут нужное количество и кладут в баночку.

Все довольно просто и не требует дополнительных расходов.

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