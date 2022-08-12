Опытные рыболовы поделились, как разводить огромных опарышей в домашних условиях
Современные специализированные магазины предлагают массу готовых приманок для рыб любых видов, что существенно облегчает сборы на рыбалку.
Хранить некоторые виды живой наживки можно довольно долго, об этом рассказывалось в других моих материалах. Если держать червей в большом объеме земли и регулярно их подкармливать, они будут с удовольствием размножаться.
Искусственное разведение мотыля невозможно по вполне естественным причинам. Эту наживку можно только добывать с помощью специальных приспособлений в водоемах с сильно заиленным дном. А вот опарыш – это именно та наживка, которую можно получать самостоятельно без особых сложностей.
Чтобы научиться самому разводить опарышей, нужно не так уж много. Зато личинки получаются крупными, активными и живучими. Покупной опарыш не всегда соответствует требованиям рыболова – то он мелкий, то полудохлый, то быстро окукливается. Я расскажу вам, как вырастить отличных опарышей для ловли самой разной рыбы.
Для этого понадобится пустая пластиковая бутыль объемом 2, 3 или 5 литров. Ее нужно помыть и просушить.
Дальше производятся следующие действия:
Бутыль разрезают поперек примерно посередине.
Верхнюю часть без крышки вставляют в нижнюю. Получается подобие воронки.
В нижнюю часть бутыли насыпают древесные опилки так, чтобы получился слой толщиной 3-5 сантиметров.
В верхнюю часть помещают мясные или рыбные отходы.
Выставляют конструкцию на улицу и ждут, когда мясные мухи отложат яйца. Это происходит довольно быстро и кладки хорошо видны.
Переносят бутыль в теплое темное место.
Через пару дней проверяют на наличие опарышей в опилках. Если они еще не достигли требуемого размера, ждут еще сутки.
Убирают верхнюю часть бутыли, а нижнюю с опилками и опарышами помещают в холодное место.
Перед рыбалкой берут нужное количество и кладут в баночку.
Все довольно просто и не требует дополнительных расходов.
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Опубликовано: Ангелина Крент
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