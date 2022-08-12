Рыболовы рассказали о любимых запахах карпа и карася
Когда-то в качестве прикормки использовали различные каши, в которые для запаха добавляли компоненты, предназначенные для приготовления пищи, к примеру, ваниль, анис, чеснок, укроп, рафинированное подсолнечное масло.
Пахучие вещества, называемые ароматизаторами, используются двумя способами:
добавление в прикормку, благодаря чему она привлекает рыбу;
добавление в наживку, для придания ей нужного аромата.
Вещества, использующиеся для этого, могут быть одними и теми же, но выпускаться в разных видах. Чаще всего они жидкие на водной или масляной основе либо спреи. Первые лучше добавлять в прикормку, вторые наносить на наживку или замешивать в ее состав.
Спреями орошают приманку непосредственно перед забросом. Большинство прикормок уже имеют сбалансированный запах и добавлять в них ничего не требуется.
Разные рыбы любят разные запахи. Есть универсальные ароматизаторы, которые используются для ловли любой мирной рыбы, а есть специализированные, ориентированные на определенную ихтиофауну.
К первым относятся следующие:
ваниль;
анис;
запах подсолнечника, который могут давать жареные семечки, макуха, жмых и собственно нерафинированное масло;
конопля;
чеснок.
Специализированными считаются различные фруктовые ароматизаторы, какао, кофе и некоторые другие вещества, непредназначенные для рыбалки, к примеру, жидкий дым или керосин.
Раз речь зашла о карасе и карпе, можно уверенно сказать, что оба эти представителя пресноводной ихтиофауны являются сладкоежками.
Помимо запахов универсальных ароматизаторов, караси очень отзывчивы на следующие ароматы:
карамель;
корица;
ананас;
бисквит;
дыня;
слива;
клубника;
арахис;
мед.
Специфическими ароматизаторами для привлечения карася считаются вытяжки из морепродуктов и керосин, но и то, и другое работает не всегда и использовать их следует осторожно.
Карп:
Одомашненный сазан тоже любит сладкое. Из фруктов он предпочитает сливу, банан и смесь тутти-фрутти. Небезразличен к меду. При низкой температуре воды карпу нравятся запахи креветки, краба и ракушек.
В бюджетные прикормки экзотические ароматизаторы не добавляют. Если, по мнению рыболова, это нужно, приходится покупать их отдельно и добавлять самому. В профессиональных дорогих прикормках типа Сенсас могут присутствовать самые разные ароматизаторы, о чем указано на упаковке товара.
Опубликовано: Ангелина Крент
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