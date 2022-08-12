В Париже полиция эвакуировала стихийный лагерь иностранных мигрантов

Лагерь состоял из мужчин, которых направили в приемные пункты, где будет изучено их положение. На улице осталось 80 человек.

Группа из 281 мигранта была эвакуирована в пятницу, 12 августа, из импровизированного лагеря возле канала Урк в Париже, сообщили AFP из достоверных источников.

Операция состоялась в пятницу утром на улице Дельфин-Сейриг в 19-м округе Парижа в присутствии волонтеров ассоциации France Terre d'Asile.

О 281 «холостяке» позаботились, направили в приемное жилье в районе Парижа, где они «получат оценку их административного положения, социальную, медицинскую и административную поддержку», указывает префектура Иль-де-Франс в пресс-релизе.

Из этих 281 мигранта 55 будут размещены в других провинциях, сообщил AFP источник в полиции. Но почти 80 из них не получили места, и их пришлось оставить на улице, отметил источник.