В Париже полиция эвакуировала стихийный лагерь иностранных мигрантов
Лагерь состоял из мужчин, которых направили в приемные пункты, где будет изучено их положение. На улице осталось 80 человек.
Группа из 281 мигранта была эвакуирована в пятницу, 12 августа, из импровизированного лагеря возле канала Урк в Париже, сообщили AFP из достоверных источников.
Операция состоялась в пятницу утром на улице Дельфин-Сейриг в 19-м округе Парижа в присутствии волонтеров ассоциации France Terre d'Asile.
О 281 «холостяке» позаботились, направили в приемное жилье в районе Парижа, где они «получат оценку их административного положения, социальную, медицинскую и административную поддержку», указывает префектура Иль-де-Франс в пресс-релизе.
Из этих 281 мигранта 55 будут размещены в других провинциях, сообщил AFP источник в полиции. Но почти 80 из них не получили места, и их пришлось оставить на улице, отметил источник.
Опубликовано: Тарас Медведев
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