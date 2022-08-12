Из-за чего летом не удается поймать крупную рыбу
Большинство начинающих рыбаков, ловят ершей, пескарей и прочих мальков, им редко удается поймать какой-нибудь серьезный трофей.
Я не открою секрета, если скажу, что в любое время года неудачной рыбалка может стать, если:
неправильно выбрана тактика ловли;
неправильно выбрано время рыбалки;
неправильно подобрана приманка.
Это касается всех видов рыбной ловли без исключения: зимней рыбалки, ловли на поплавок и фидер, на спиннинг и нахлыст.
Если речь идет о ловле мирной рыбы летом, то перечисленные причины неудачи можно интерпретировать следующим образом:
Неправильная тактика ловли:
Летняя рыбалка на поплавочную и донную снасти предполагает использование прикормки. Именно прикормка собирает рыбу к месту ловли и удерживает ее на этом месте.
Дальше ошибки можно разделить на подпункты. Клеву могут навредить как недокармливание, так и перекармливание рыбы. В первом случае она быстро съест прикормку и отправится искать пищу в другом месте. Во втором она наестся и не позарится на предложенную приманку.
Важен и состав прикормки. Недаром производители разрабатывают составы для ловли определенного вида рыбы и для их предполагаемого использования. Последнее подразумевает деление прикормок на универсальные и специализированные под фидерную ловлю.
Неправильно выбранное время:
Фактор времени предполагает учет погодных условий. Известно, что в солнечную погоду мирная рыба наиболее активна утром и вечером, а крупные особи еще и ночью, а иногда исключительно в темное время суток.
Когда небо затянуто тучами, фактор времени не так важен. Клев может быть хорошим и днем.
Неправильный подбор приманки:
Приманка важна во всех видах рыбной ловли. Часть мирной рыбы летом переходит на питание растительным кормом. Поэтому на смену червям и опарышам приходят тесто, булка, перловка, кукуруза, манная болтушка и мастырка.
Но все не так однозначно. К рыбам, которые летом лучше всего клюют на растительные насадки, можно отнести карася и карпа. Лещ, плотва и густера могут ловиться как на животную, так и на растительную наживку. Все зависит от конкретных условий.
Поэтому можно дать такой совет. Если собираетесь в незнакомое место, лучше иметь все возможные приманки на мирную рыбу. Ну а на знакомом водоеме рыболов и так знает все нюансы ловли мирной рыбы.
Опубликовано: Ангелина Крент
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