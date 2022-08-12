Рыболовы рассказали, как правильно хранить мотыля, чтобы он прожил месяц
Качественный мотыль храниться около недели. Хранить лучше всего в не плотно закрытой посуде с большой площадью дна, на средних - верхних полках холодильника.
Часто после зимней рыбалки остается мотыль. Если он выглядит живым и здоровым, его можно сохранить до следующей рыбалки. Можно рассчитать время выезда на лед и использовать один из способов, о которых я напишу ниже.
Во влажной ткани:
Если мотыль был изначально свежим, а в процессе рыбалки не замерзал и не перегревался, то в течение 5-7 дней его можно хранить во влажной тряпочке. Нужно взять кусок чистой хлопчатобумажной ткани, смочить его водой и хорошенько отжать.
Личинок мотыля выложить на тряпку и пинцетом удалить мертвых. Затем завернуть остальных в ткань, убрать в банку с отверстиями и поместить на нижнюю полку холодильника. Процедуру следует повторять один раз в два дня.
В газете:
Лист газеты необходимо увлажнить. Затем следует выложить на него мотыля и удалить мертвых личинок. Хранить на нижней полке холодильника. Перебирать мотыля и увлажнять газету следует ежедневно. Так мотыль может продержаться неделю.
В картофелине, кабачке и капустных листьях:
В перечисленных овощах мотыль может прожить 3-4 дня. В картофелине или кабачке вырезают углубление и кладут в него мотыля. Капустными листьями личинок перекладывают. Хранят в том же месте.
В воде:
Хранение мотыля в чистой воде является оптимальным способом для тех рыболовов, у которых есть трудности с приобретением свежего мотыля непосредственно перед рыбалкой. Им приходится покупать сразу большое количество наживки и как-то хранить ее в течение длительного времени.
Метод состоит в следующем. В холодную, предварительно отстоявшуюся воду, помещают сито. В него кладут мотыля. Мертвые личинки останутся на сите, а живые пролезут через него и окажутся в воде.
Если менять воду раз в 4-5 дней, то мотыль легко проживет месяц. Перед рыбалкой нужное количество личинок помещают на фильтровальную бумагу, обсушивают и кладут в коробочку для наживки.
В озерном иле:
Если рыболов ставит перед собой задачу в течение всего года иметь под рукой свежего мотыля, то его можно поместить в природную среду, то есть в ил. Воду, тем не менее, необходимо регулярно менять, чтобы удалять продукты метаболизма личинок. Хранить емкость с мотылем следует в холодильнике.
Опубликовано: Ангелина Крент
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