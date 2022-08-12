Рыболовы рассказали, как правильно хранить мотыля, чтобы он прожил месяц

Качественный мотыль храниться около недели. Хранить лучше всего в не плотно закрытой посуде с большой площадью дна, на средних - верхних полках холодильника.

Часто после зимней рыбалки остается мотыль. Если он выглядит живым и здоровым, его можно сохранить до следующей рыбалки. Можно рассчитать время выезда на лед и использовать один из способов, о которых я напишу ниже.

Во влажной ткани:

Если мотыль был изначально свежим, а в процессе рыбалки не замерзал и не перегревался, то в течение 5-7 дней его можно хранить во влажной тряпочке. Нужно взять кусок чистой хлопчатобумажной ткани, смочить его водой и хорошенько отжать.

Личинок мотыля выложить на тряпку и пинцетом удалить мертвых. Затем завернуть остальных в ткань, убрать в банку с отверстиями и поместить на нижнюю полку холодильника. Процедуру следует повторять один раз в два дня.

В газете:

Лист газеты необходимо увлажнить. Затем следует выложить на него мотыля и удалить мертвых личинок. Хранить на нижней полке холодильника. Перебирать мотыля и увлажнять газету следует ежедневно. Так мотыль может продержаться неделю.

В картофелине, кабачке и капустных листьях:

В перечисленных овощах мотыль может прожить 3-4 дня. В картофелине или кабачке вырезают углубление и кладут в него мотыля. Капустными листьями личинок перекладывают. Хранят в том же месте.

В воде:

Хранение мотыля в чистой воде является оптимальным способом для тех рыболовов, у которых есть трудности с приобретением свежего мотыля непосредственно перед рыбалкой. Им приходится покупать сразу большое количество наживки и как-то хранить ее в течение длительного времени.

Метод состоит в следующем. В холодную, предварительно отстоявшуюся воду, помещают сито. В него кладут мотыля. Мертвые личинки останутся на сите, а живые пролезут через него и окажутся в воде.

Если менять воду раз в 4-5 дней, то мотыль легко проживет месяц. Перед рыбалкой нужное количество личинок помещают на фильтровальную бумагу, обсушивают и кладут в коробочку для наживки.

В озерном иле:

Если рыболов ставит перед собой задачу в течение всего года иметь под рукой свежего мотыля, то его можно поместить в природную среду, то есть в ил. Воду, тем не менее, необходимо регулярно менять, чтобы удалять продукты метаболизма личинок. Хранить емкость с мотылем следует в холодильнике.