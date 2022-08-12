Сотрудник архива, который инициировал расследование в отношении Трампа, отказался делать то же самое в отношении электронной почты Клинтон

Чиновник, который инициировал федеральное расследование в отношении обращения бывшего президента Дональда Трампа с секретными документами, отказался делать то же самое в отношении скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон.

Речь идет о Дэвиде Ферриеро, который занимал должность директора Национального управления архивов и документации (NARA) с ноября 2009 года до выхода на пенсию в апреле этого года.

Он сообщил, что в январе Трамп вернул NARA 15 коробок с документами за время своего пребывания в должности после того, как агентство уведомило его, что материалы принадлежат федеральному правительству.

После того, как переговоры о дополнительных документах между Трампом и федеральными следователями в последние месяцы прервались, Министерство юстиции получило ордер на обыск для получения дополнительных недостающих документов.

При этом Ферриеро заявил, что не считает необходимым уведомлять Министерство юстиции о пропаже электронных писем.

NARA впервые узнало об электронных письмах Клинтон в марте 2015 года, за несколько месяцев до того, как Министерство юстиции, как сообщается, начало проверку обращения Клинтон с потенциально секретной информацией о национальной безопасности.

Скандал с электронной почтой Клинтон возник после сообщений о том, что, когда она возглавляла Государственный департамент, она использовала частный почтовый сервер, расположенный в ее доме в Нью-Йорке, вместо правительственной электронной почты.

В ходе расследования республиканцами Палаты представителей сообщений Клинтон во время нападения на объекты США в Ливии в 2012 году выяснилось, что Клинтон удалила все электронные письма на частном сервере после того, как покинула офис.