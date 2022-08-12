Рыболовы рассказали, стоит ли летом прятать жало крючка в наживку

Например, нужно ли прятать жало крючка в наживку? Причем большинство интересуется вопросом, насколько это важно летом, когда многие рыбы довольно пассивны.

Червь:

Земляной и навозный червь являются прекрасной наживкой для ловли многих видов рыбы. Существует несколько способов насаживания червя на крючок. Можно насадить червяка так, что с цевья будут свисать его концы, а жало, естественно, останется открытым.

Другой известный способ – насаживание червя змейкой. Его протыкают в нескольких местах, а открыто жало или закрыто, в данном случае не имеет значения. Лишь при надевании червя чулком жало обычно закрывают.

Опарыш:

Опарыша в большинстве случае прокалывают поперек – неважно ловят на одну личинку или на несколько. Иногда его тоже надевают на маленький крючок чулком и тогда жало закрыто.

Мотыль:

Личинки комара-долгунца – это типично зимняя наживка, хотя, бывает, что она выручает и летом. На крючок насаживают одну или несколько личинок, прокалывая их поперек ближе к голове.

Осторожную рыбу ловят на одного мотыля, прокалывая его в двух местах. Жало крючка всегда открыто. Попробуйте насадить личинку чулком – поймете, что это бесперспективное занятие.

Среди растительных насадок самыми популярными являются следующие.

Тесто:

Тесто готовят из муки и воды с различными добавками. Эту приманку насаживают либо шариком на изгиб крючка, либо делают грушу, которая скрывает крючок целиком. В обоих случаях жало не торчит наружу.

Булка:

Белая булка является очень уловистой наживкой. Некоторых рыб ловят на кусочек корки с небольшим количеством мякиша, для других используют только мякоть, которую немного сдавливают, чтобы она лучше держалась на крючке. Жало обычно прячут, хотя если оно немного выдается наружу, это не отпугивает рыбу.

Манная болтушка:

Специальным образом приготовленная манка имеет консистенцию жидкого, липкого и тянущегося теста. Ее выдавливают из тюбика и как бы наматывают на крючок. Жало закрывают.

Мастырка:

Эта наживка готовится из гороха и других продуктов растительного происхождения. Имеет консистенцию густого теста, которое хорошо держится на крючке. Жало крючка должно быть убрано в мастырку.

Кукуруза, перловка:

Эти приманки можно насаживать по-разному. Если ловят на одно зерно кукурузы или перловки, жало крючка обычно прячут, если на несколько – оставляют открытым.

Рыболовы обычно ориентируются в процессе рыбалки, стоит ли прятать жало крючка в наживку. Иногда это помогает поймать осторожную рыбу, которая выплевывает приманку, уколовшись о крючок.