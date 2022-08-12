Рыболовы рассказали, на какую прикормку карась приплывет издалека

Эта крупа готовится из пшеницы твердых сортов. По сути, эта та же манка, но более крупного помола. Кускус является традиционным блюдом у народов Северной Африки.

Я уже слышал, что кускус хорошо привлекает леща. Поэтому решил проверить, насколько он эффективен при ловле карася. Подходящий водоем у меня был. Оставалось приготовить прикормку.

Готовить кускус очень просто. Я высыпал крупу в чашку и залил ее таким же объемом кипятка:

Спустя 20 минут в еще горячий кускус я добавил немного нерафинированного подсолнечного масла и все содержимое чашки тщательно перемешал. Получилась в меру рассыпчатая и, в то же время, густая каша аппетитного вида с приятным запахом.

Через некоторое время я отправился на водоем. Была середина месяца и вода еще недостаточно прогрелась. +7С – это не совсем подходящие условия для ловли карася. Высокой активности рыбы не ожидалось.

Тем не менее я закормил кускусом точку с глубиной 1,5 метра, где уже была установлена подводная камера. Дно в месте съемки было илистым с остатками прошлогодней растительности.

Оказалось, что кускус привлекает карася, да еще как. Рыба собралась быстро, причем на прикормленной точке собрались исключительно крупные экземпляры.

Мелочи не было. Карась активно поглощал предложенный ему кускус. Прикармливание не было точечным, поэтому я видел на мониторе лишь часть собравшейся на прикормку рыбы. В действительности ее было гораздо больше. Караси вспахивали ил в поисках вкусной прикормки и не уходили с прикормленной точки, пока не смели кускус подчистую.

Цели ловить рыбу я перед собой не ставил, но уверен, что, если бы занялся любимым делом, результат был бы положительным. Обычно я ловлю карася на червя, либо на мастырку, которую изготавливаю по своему рецепту. Часто мастырка показывает лучший результат, чем червь.

Таким образом, я сделал однозначный вывод, что использовать кускус для привлечения карася можно и даже нужно. Он эффективен в той же степени, что и дорогие готовые смеси.

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