80 спасателей 6 часов пытались выручить кита, заплывшего в Сену во Франции, но все закончилось усыплением

Французским спасателям пришлось потрудиться, когда 4-метровый кит заплыл в Сену. Его спасли, но сохранить ему жизнь не удалось.

Кит застрял в Сен-Пьер-ла-Гарен, пресноводном шлюзе в 45 милях к северо-западу от Парижа. Он перестал есть, его здоровье быстро ухудшалось.

Животное осматривали ветеринары. Они установили существенный недостаток массы и не обнаружили пищеварительной активности.

Киту вводили витамины, чтобы помочь ему восстановиться. В течение шести часов 80 спасателей снимали кита с причала.

Его поместили на баржу, где ученые провели осмотр. Вес животного оказался слишком малым, чтобы отпустить его в море. В результате его пришлось усыпить.

Ветеринарный врач пожарно-спасательной службы Флоренс Оливе-Куртуа, что состояние кита ухудшалось, снижалась его дыхательная активность. Решение усыпить его было принято, чтобы избавить от страданий.

Естественная среда обитания белухи находится в арктических и субарктических регионах. Задача спасателей состояла в том, чтобы в конечном итоге выпустить кита в реки Ла-Манш.

По данным организации Sea Shepherd France, исчезновение морского льда в арктических водах открывает возможности для судоходства, рыбной ловли и другой деятельности человека, что может помешать навигации китов.