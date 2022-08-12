Рыболовы рассказали, какой прикормкой можно эффективно привлечь рыбу
Чтобы использовать все возможности прикормки, необходимо точно продумать ее состав. Трудно добиться хороших свойств, используя только один ингредиент.
Я решил провести сравнительный эксперимент, чтобы оценить, чем отличаются такие известные многим рыболовам разрыхлители, как гидроперит и Упсарин УПСА.
Эксперимент я проводил на речке в октябре месяце. Вода уже достаточная холодная, поэтому активность рыбы не такая высокая, как летом. Я выбрал место с глубиной 3,5 метра и умеренным течением.
На берегу я приготовил прикормку. Смешал в банке манную крупу и панировочные сухари в равных пропорциях, добавил воду и довел прикормку до нужной консистенции. Половину прикормки я поместил в растворимую сеточку и ПВА, в которую я положил еще две таблетки гидроперита.
Точно так же я поступил со второй половиной прикормки, только вместо гидроперита использовал Упсарин УПСА – также две таблетки.
Я разместил мешочки с прикормкой на простом приспособлении, которое позволяло мне наблюдать сразу за обоими. И опустил его под воду.
Упсарин заработал практически сразу. Из мешочка начали выделяться довольно крупные пузырьки. Ими заинтересовались одиночные плотвички. Вместе с пузырьками вверх поднимаются частички прикормки, которые привлекают рыбу.
Гидроперит начал разрыхлять прикормку гораздо позже. Сам процесс был не столь интенсивным, и пузырьки были более мелкими. Тем не менее, рыба также стала подходить.
Через сорок минут мешочки из ПВА растворились. Упсарин УПСА полностью растворился за 10-12 минут, гидроперит – минут за сорок. Отдельные пузырьки еще продолжали подниматься к поверхности воды.
К тому времени вокруг прикормки собралось большое количество разнокалиберной плотвы, которая активно поглощала предложенную пищу. Если бы я начал в этот момент рыбачить, клев, скорее всего, был бы отменным.
Какие выводы можно сделать по результатам проведенного эксперимента?
Их два. Всегда полезно добавлять в прикормку разрыхлители. Это сделает ее более эффективной. Второй вывод заключается в том, что если вы хотите добиться быстрого эффекта от прикормки, то лучше использовать таблетки Упсарин УПСА, а для более продолжительного действия подойдет гидроперит.
Опубликовано: Ангелина Крент
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