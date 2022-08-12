Рыболовы рассказали, какой прикормкой можно эффективно привлечь рыбу

Чтобы использовать все возможности прикормки, необходимо точно продумать ее состав. Трудно добиться хороших свойств, используя только один ингредиент.

Я решил провести сравнительный эксперимент, чтобы оценить, чем отличаются такие известные многим рыболовам разрыхлители, как гидроперит и Упсарин УПСА.

Эксперимент я проводил на речке в октябре месяце. Вода уже достаточная холодная, поэтому активность рыбы не такая высокая, как летом. Я выбрал место с глубиной 3,5 метра и умеренным течением.

На берегу я приготовил прикормку. Смешал в банке манную крупу и панировочные сухари в равных пропорциях, добавил воду и довел прикормку до нужной консистенции. Половину прикормки я поместил в растворимую сеточку и ПВА, в которую я положил еще две таблетки гидроперита.

Точно так же я поступил со второй половиной прикормки, только вместо гидроперита использовал Упсарин УПСА – также две таблетки.

Я разместил мешочки с прикормкой на простом приспособлении, которое позволяло мне наблюдать сразу за обоими. И опустил его под воду.

Упсарин заработал практически сразу. Из мешочка начали выделяться довольно крупные пузырьки. Ими заинтересовались одиночные плотвички. Вместе с пузырьками вверх поднимаются частички прикормки, которые привлекают рыбу.

Гидроперит начал разрыхлять прикормку гораздо позже. Сам процесс был не столь интенсивным, и пузырьки были более мелкими. Тем не менее, рыба также стала подходить.

Через сорок минут мешочки из ПВА растворились. Упсарин УПСА полностью растворился за 10-12 минут, гидроперит – минут за сорок. Отдельные пузырьки еще продолжали подниматься к поверхности воды.

К тому времени вокруг прикормки собралось большое количество разнокалиберной плотвы, которая активно поглощала предложенную пищу. Если бы я начал в этот момент рыбачить, клев, скорее всего, был бы отменным.

Какие выводы можно сделать по результатам проведенного эксперимента?

Их два. Всегда полезно добавлять в прикормку разрыхлители. Это сделает ее более эффективной. Второй вывод заключается в том, что если вы хотите добиться быстрого эффекта от прикормки, то лучше использовать таблетки Упсарин УПСА, а для более продолжительного действия подойдет гидроперит.