Рыболовы рассказали, зачем в уху опускают тлеющую головешку

Вы, наверное, знаете, что самая вкусная уха та, которая приготовлена на берегу водоема из свежепойманной рыбы.

Еще, вы, скорее всего, слышали о том, что в уху нужно вылить рюмку водки и макнуть в нее тлеющее поленце. Рецептов приготовления ухи великое множество, она может быть двойной, тройной, иметь национальные особенности, но вот эти ритуалы считаются обязательными элементами завершения готовки ухи.

Разберемся, зачем производятся подобные действия – рыболовная это традиция или у них есть какой-то практический смысл.

Начнем с головешки. Как ни странно, какого-то научного объяснения макания головешки в уху нет. А есть несколько версий, одни из которых просто нелепы, тогда как другие, возможно, хоть как-то объясняют данный ритуал.

Нелепая версия состоит в том, что засунутая в котелок с ухой тлеющая головешка нейтрализует вредную щелочь, содержащуюся в рыбе. Если человек хоть чуть-чуть разбирается в биологии, то он знает, что никакой вредной щелочи в рыбе быть не может.

А тот, кто не прогуливал школьные уроки по химии, понимает, что головешка, так же, как и зола, сами по себе представляют собой щелочь, которая может нейтрализовать только кислоту, которой в рыбе, конечно же, тоже нет.

Все знают, что рыбу перед готовкой следует потрошить. В основном это делают для того, чтобы удалить желчный пузырь. Если он окажется в ухе, то та будет горчить. Особенно это касается белой рыбы.

Мелких окушков и ершиков можно сварить целиком, не прибегая к чистке и потрошению. Потом бульон нужно будет процедить. Если он и будет горчить, то самую малость. По одной из версий головешку в уху макают, чтобы удалить горечь. Не знаю, правда ли это, но звучит правдоподобнее первой нелепицы.

Согласно третьей версии, засунутая в уху головешка делает ее более прозрачной и аппетитной на вид. Также не могу объяснить механизм этого процесса, поэтому оставим объяснение на совести рассказчиков.

Как мне кажется, это просто устоявшаяся традиция, такая же, как добавление в уху рюмки водки.

То, что водка убивает вредные микроорганизмы, которые могут быть в кипящей ухе, звучит просто смешно. Если они и были, то при такой температуре давно погибли, да и рюмка на котел ухи никак не тянет на средство дезинфекции.

Кто-то говорит, что от добавления водки уха становится слаще. Тоже необъяснимо, поэтому сомнительно.

А в принципе каждый может варить уху так, как ему нравится. Соблюдать или не соблюдать рыболовные традиции – тоже личное дело. Например, плевать на червяка перед забросом. Ясно же, что это никак не улучшит клев.

Скорее, наоборот, если рыболов курит. Но традиции есть традиции. У рыболовов есть еще множество примет, о которых поговорим в следующий раз.