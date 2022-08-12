Правильно приготовленная гречка гарантирует привлечение белой рыбы
Гречка является очень полезным диетическим продуктом, к тому же она довольно вкусна, вследствие чего пользуется большой популярностью в России.
Проверить гречку в качестве прикормки меня попросил один из постоянных подписчиков. А заявки я стараюсь выполнять.
Сначала о том, как правильно приготовить гречку для прикормки. Ее нужно обжарить. Без всякого масла, на сухой сковородке, так же, как и подсолнечные семечки. Так поступают многие рыболовы.
Понюхайте их или гречневую крупу. Никакого запаха. Зато, когда вы начнете их жарить, запах будет такой, что могут прибежать соседи. А рыбе именно такой запах и нужен.
Обжарив гречку, я измельчаю ее в кофемолке.
Сложив молотую жареную гречку в подходящую емкость, я отправился на водоем. Глубина в месте, где я собирался проводить свой эксперимент, составляла 2,5 метра. Присутствовало небольшое течение.
Я немного смочил гречку и бросил ее в лунку.
Перед этим я установил подводные камеры. Из-за течения прикормка опустилась немного в стороне от лунки, но мне все было прекрасно видно. Рыба не заставила себя долго ждать. Запах жареной гречки подействовал магически.
Сначала подошла плотва. Иногда к ней присоединялись подлещики.
Потом в поле зрения появилось много густеры и она практически вытеснила другую рыбу.
Появился окунь приличного размера, и белая рыба бросилась врассыпную. Но вскоре она вернулась обратно. Похоже, что «полосатого разбойника» поиск еды в этот момент не волновал.
В этот раз частый гость моих роликов – рак, так и не появился. Зато приплыл довольно редкий персонаж – голавлик. Он был такого же размера, как и другая рыба и никаких хищнических намерений не демонстрировал. Позже к нему присоединился его сородич.
В общем, пиршество удалось. Самая разная белая рыба, привлеченная запахом жареной гречки, собралась на прикормку и стала активно ее поедать.
Таким образом, выяснилось, что жареная молотая гречка является очень эффективной прикормкой, даже без добавок ароматизаторов или аттрактантов. Советую всем проверить это на рыбалке.
Опубликовано: Ангелина Крент
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