Правильно приготовленная гречка гарантирует привлечение белой рыбы

Гречка является очень полезным диетическим продуктом, к тому же она довольно вкусна, вследствие чего пользуется большой популярностью в России.

Проверить гречку в качестве прикормки меня попросил один из постоянных подписчиков. А заявки я стараюсь выполнять.

Сначала о том, как правильно приготовить гречку для прикормки. Ее нужно обжарить. Без всякого масла, на сухой сковородке, так же, как и подсолнечные семечки. Так поступают многие рыболовы.

Понюхайте их или гречневую крупу. Никакого запаха. Зато, когда вы начнете их жарить, запах будет такой, что могут прибежать соседи. А рыбе именно такой запах и нужен.

Обжарив гречку, я измельчаю ее в кофемолке.

Сложив молотую жареную гречку в подходящую емкость, я отправился на водоем. Глубина в месте, где я собирался проводить свой эксперимент, составляла 2,5 метра. Присутствовало небольшое течение.

Я немного смочил гречку и бросил ее в лунку.

Перед этим я установил подводные камеры. Из-за течения прикормка опустилась немного в стороне от лунки, но мне все было прекрасно видно. Рыба не заставила себя долго ждать. Запах жареной гречки подействовал магически.

Сначала подошла плотва. Иногда к ней присоединялись подлещики.

Потом в поле зрения появилось много густеры и она практически вытеснила другую рыбу.

Появился окунь приличного размера, и белая рыба бросилась врассыпную. Но вскоре она вернулась обратно. Похоже, что «полосатого разбойника» поиск еды в этот момент не волновал.

В этот раз частый гость моих роликов – рак, так и не появился. Зато приплыл довольно редкий персонаж – голавлик. Он был такого же размера, как и другая рыба и никаких хищнических намерений не демонстрировал. Позже к нему присоединился его сородич.

В общем, пиршество удалось. Самая разная белая рыба, привлеченная запахом жареной гречки, собралась на прикормку и стала активно ее поедать.

Таким образом, выяснилось, что жареная молотая гречка является очень эффективной прикормкой, даже без добавок ароматизаторов или аттрактантов. Советую всем проверить это на рыбалке.