Эксперты рассказали, зачем в Америке самолеты сбрасывают рыбу в водоёмы
Необходимо уточнить, что так делают только в одном штате – Юте и таким способом зарыбляют озера. Дело в том, что в этом штате много горных озер.
Выход был найден – сбрасывать рыбу с самолетов:
Причем это не какое-то новое изобретение, данный способ практикуют уже 60 лет. Когда возникла идея о зарыблении с самолетов, специалисты тщательно рассчитали высоту, оптимальную для десантирования рыб и их размер, который меньше всего пострадает во время полета и в момент приводнения.
Выяснилось, что минимальный вред наносится рыбе, если сбрасывать ее с высоты девятиэтажного дома. За время, проведенное в падении, рыба сумеет перевернуться так, чтобы войти в воду головой, как делают опытные прыгуны с трамплина. А сами рыбы должны быть не крупными, но и не мальками. Лучше всего переносят десант сеголетки.
А зачем такие сложности, спросите вы. Дело в том, что в горах Юты много красивых озер с прозрачной водой.
Рай для рыболова. Увы, аборигенная ихтиофауна в них очень бедная. А проделать долгий путь, чтобы поймать одну-две рыбки или вовсе остаться без улова, мало кому хочется. Тем более, многие американские рыболовы рассматривают свою добычу не в качестве продукта питания, а как объект спортивной охоты.
Часто пойманную рыбу отпускают. Поэтому для развития рыболовного туризма требуется наличие рыбы в достаточных количествах, чтобы удовлетворить азарт приехавшего рыболова. Ведь он платит немалые деньги.
Поскольку озера зарыбляют регулярно, выпущенная мелкая рыба успевает вырастать до необходимых размеров. И, наконец, о том, какую же рыбу сбрасывают с самолетов. Вы, наверное, догадались, что радужную форель.
Родиной этого вида лососевых является Америка. Хотя и на Камчатке она есть. Там ее называют микижей. Подавляющая часть радужки, которую выпускают в водоемы для удовлетворения запросов рыболовов, не подозревает, что если бы ей разрешили выйти на нагул в море, то она стала бы стальноголовым лососем.
Выращивание радужной форели в водоемах, предназначенных для платной рыбалки, получило широкое распространение во всем мире. Эта рыба довольно неприхотлива к условиям обитания и кормовой базе, хотя, разумеется, более требовательна, чем привычные нам щуки и окуни.
Опубликовано: Ангелина Крент
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