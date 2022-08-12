Стало известно, какая икра пресноводных рыб по вкусу не уступает красной

Икра рыб является вкусным и полезным продуктом. Все знают о существовании красной и черной икры. Последнюю многих даже не доводилось пробовать.

Красная икра вполне доступна, но стоит она неоправданно дорого. К тому же красной икры бывает несколько видов, которые отличаются по вкусу. Эту икру добывают из идущих на нерест лососевых рыб, которые представлены несколькими видами.

В магазинах обычно продается икра горбуши, самой многочисленной, но и самой малоценной из всех дальневосточных рыб. Хотя икра ее и неплоха на вкус.

Но есть и пресноводные рыбы, у которых икра также достаточно вкусная. Некоторые из них жителю европейской части России известны только понаслышке. Это различные представители сиговых, обитающие в водоемах Сибири.

Пелядь, чир, муксун, омуль, пыжьян – большинству читателей эти названия ничего не говорят. Их икру можно попробовать только в готовом виде. Некоторые виды сигов водятся в крупных озерах Ленинградской области, Карелии и Мурманской области, но поймать их в таких масштабах, чтобы заготовить икру, вряд ли удастся.

Икра сиговых довольно мелкая, но вкусная.

Говорят, что икра хариуса очень хороша на вкус. Но поймать этих красавцев можно только там, где и европейских сигов. При этом хариус никогда не идет на нерест так массово, как некоторые сиги, так что о том, чтобы поесть его икры, остается только мечтать.

Зато есть щука, которая водится почти повсеместно. Ловить зубастую хищницу следует весной перед нерестом. Правда, рыбалка в это время на спиннинг может быть запрещена, так что приходится ловить ее на жерлицы со льда.

Икра щуки крупнее, чем сиговая.

В соленом виде она может отдавать травой или болотом. Чтобы избавиться от неприятного привкуса, следует добавить в нее каплю уксуса и сушеную зелень.

Солить щучью икру необходимо так, чтобы паразиты, если их личинки живут в ней, были уничтожены. Иначе можно заразиться широким лентецом и у вас в кишечнике будет обитать существо длиной до 12 метров. Правда, избавиться от него с помощью лекарственных препаратов легко. Но чтобы не рисковать, нужно икру либо долго солить, либо заливать кипятком.

Икра судака также довольно вкусная. Но поймать клыкастого хищника перед нерестом весьма проблематично.

Соленая икра окуня почему-то имеет сильный привкус йода. Мягко говоря, на любителя.

А вот лещевую икру можно добыть в достаточных для засолки количествах. Перед нерестом лещ хорошо ловится на самые разные снасти. Выглядит лещевая икра не очень аппетитно, причем у разных особей она имеет разный цвет – зеленоватый, желтый, коричневый. Но на вкус в соленом виде она весьма неплоха. И паразитов в ней обычно нет.

Можно солить икру и других карповых рыб. Икра сазана, например, продается в магазинах. И все это, на мой взгляд, гораздо вкуснее, чем икра минтая.