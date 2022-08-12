Китай возобновил свою угрозу нападения на Тайвань после почти недели военных учений вблизи острова. Тайвань в ответ начал собственные военные учения.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на ежедневном брифинге заявил, что сговор Тайваня с внешними силами с целью достижения независимости и провокация только ускорят их собственную гибель и столкнут Тайвань в бездну катастрофы.

Он отметил, что стремление острова к независимости никогда не увенчается успехом, и любая попытка продать национальный интерес потерпит полный провал.

В пространном политическом заявлении по Тайваню, опубликованном в среду, Китай исказил исторические факты, в том числе резолюцию Организации Объединенных Наций 1972 года.

В документе сказано, что место Китая в Совете Безопасности было передано из Тайбэя в Пекин. В резолюции ООН статус Тайваня не упоминается, хотя Китай рассматривает ее как основополагающий документ, провозглашающий право Коммунистической партии на контроль над островом.

Тайваньский Совет по материковым делам заявляет, что Китай организовал свои действия против Тайваня в преддверии 20-го Национального конгресса правящей Коммунистической партии, который состоится в конце этого года. Ожидается, что президент и лидер партии Си Цзиньпин получит третий пятилетний срок.

Китай заявляет, что планирует аннексировать Тайвань в соответствии с форматом «одна страна, две системы», применяемым в Гонконге.

Эта концепция была полностью отвергнута тайваньскими опросами общественного мнения, в которых респонденты в подавляющем большинстве высказались за статус-кво фактической независимости.