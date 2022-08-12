Турция и Россия: могут ли страны вести партнерство в сложившихся обстоятельствах

Эрдоган вернулся в Турцию из Сочи с обещаниями новых связей и некоторыми скромными экономическими уступками.

Может ли Путин оказаться настоящим другом в трудные времена? Эрдоган и Путин встретились в Сочи во второй раз за месяц

Всего через 17 дней после последнего астанинского саммита в Тегеране президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его коллега Владимир Путин встретились снова — на этот раз в Сочи.

Поскольку Эрдоган подчеркивал, что "мир наблюдает за саммитом в Сочи", международные заголовки привлекли внимание к "секретному характеру" встречи двух лидеров, которая проходила за закрытыми дверями.

После четырехчасовых переговоров между Путиным и Эрдоганом была достигнута договоренность о расширении сотрудничества в экономической и энергетической сферах.

По итогам встречи было опубликовано совместное заявление, в котором выражалась "решимость углублять связи", в то время как дальнейшие детали соглашения оставались неясными.

Тем не менее, разговоров об укреплении экономических связей было достаточно, чтобы вызвать удивление на Западе, который попытался оказать давление на российскую экономику после ее вторжения в Украину.

Отношения между Турцией и Россией являются загадкой для многих на Западе.

Несмотря на неоднократное подчеркивание своей поддержки "суверенитета и территориальной целостности Украины", Турция, член НАТО, не присоединилась к западным санкциям против России.