США, Индонезия и Австралия решили провести учения в связи с опасениями из-за Китая

Солдаты из США, Индонезии и Австралии участвуют в учения с боевой стрельбой в рамках ежегодных совместных боевых мероприятий на острове Суматра на фоне растущей морской активности Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

В общей сложности более 5000 военнослужащих из США, Индонезии, Австралии, Японии и Сингапура принимают участие в учениях Super Garuda Shield в этом году, что делает их крупнейшими с момента их начала в 2009 году.

Расширенные учения рассматриваются Китаем как угроза. Китайские государственные СМИ обвинили США в создании Индо-Тихоокеанского союза, подобного НАТО, чтобы ограничить растущее военное и дипломатическое влияние Китая в регионе.

Великобритания, Канада, Франция, Индия, Малайзия, Южная Корея, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор также направили наблюдателей на учения, которые начались в начале этого месяца.

Командующий США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Джон К. Акилино заявил, что 14 стран, участвующих в учениях, укрепляют свои связи.

Он пояснил, что это необходимо из-за того, что Китай становится все более настойчивым в своих претензиях практически на все Южно-Китайское море и проводит учения, угрожающие самоуправляемому Тайваню.

Акилино пообещал, что военные продолжат помогать создавать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и будут готовы реагировать на любые непредвиденные обстоятельства.

У Индонезии и Китая в целом положительные отношения, но Джакарта выразила обеспокоенность по поводу того, что она считает вторжением Китая в свою исключительную экономическую зону в Южно-Китайском море.