Рыболовы рассказали, что делать, если рыба плещется, но не клюет
Возможно, вам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда рыба играет, плещется, но все попытки поймать ее заканчиваются фиаско.
Нехватка кислорода:
Дефицит кислорода в придонном слое воды. Подобное случается, когда долго стоит тихая и жаркая погода. Тогда некоторые рыбы поднимаются к поверхности воды, чтобы сделать глоток свежего воздуха, а отдельные экземпляры выпрыгивают из воды полностью. Ловить рыбу в этот момент не имеет смысла – она находится в стрессовом состоянии и ей не до еды.
Питание какими-то организмами, находящимися на поверхности воды:
Это может быть что угодно. Пыльца растений, отмирающие водоросли, наконец, какие-либо насекомые. Бесклевье может быть реальным и мнимым. В последнем случае нужно просто подобрать подходящую приманку. Но если рыба питается какой-то определенной пищей, она может игнорировать любые приманки.
Вы видели когда-нибудь массовый вылет комаров-долгунцов, личинок которых все хорошо знают, как мотыля. Обычно это происходит тихим летним вечером. Куколки насекомого поднимаются к поверхности воды, чтобы превратиться во взрослых насекомых.
Они являются очень калорийной пищей для рыбы, поэтому она не будет отвлекаться на разные приманки.
В реках, где много хариуса, можно увидеть появляющиеся то тут, то там круги на поверхности. Это хариус питается насекомыми. Иногда они настолько мелкие, что их трудно даже увидеть. Соблазнить хариуса в такие моменты можно только искусственной мухой. Необязательно владеть нахлыстом, можно ловить на муху с бомбардой либо наливным поплавком.
Я наблюдал, как рыба плещется неоднократно. Однажды увидел, как кто-то создает небольшие бурунчики на поверхности воды. Когда мне удалось подобрать приманку, которую я смог добросить до нужного места, выяснилось, что это кумжа.
На кого она охотилась, не знаю. За 7 забросов мне удалось поймать 5 рыбин, после чего я ушел. Вернувшись туда же через три часа, я смог понаблюдать за продолжавшимися всплесками, но не увидел ни одной поклевки. Загадка.
Однажды видел вечерний выход салаки, которая массово поднялась к поверхности воды, чтобы кормиться отмирающими сине-зелеными водорослями. Ловить ее я, конечно, не пытался. Зато, когда стемнело, этим занялась щука, устроившая беспощадную охоту.
Нерест рыбы:
Во время нереста многие рыбы проявляют высокую двигательную активность в том числе и у поверхности воды. Какие-то из них могут при этом клевать, к примеру, плотва, тогда как другие, в частности, лещ не обращают на приманку никакого внимания.
Хищник, гоняющий мелкую рыбу:
Когда окуневая стая охотится на малька, она выдавливает последнего к поверхности воды и устраивает пиршество. Возникают окуневые котлы. Несмотря на то что окуни бьют повсеместно, они могут не реагировать на приманку.
Почему - неизвестно. Буквально через несколько минут картина может измениться, и «полосатые разбойники» начнут бросаться на любую приманку.
Щука также может охотиться на малька у самой поверхности воды. При этом саму хищницу не видно, только разбегающуюся от нее мелочь. При этом она может клевать, а может проявлять полное безразличие к любым приманкам.
Во время боя жереха можно добиться успеха, если удастся выполнить правильный заброс, то есть перед мордой поднимающегося против течения хищника. Плещущиеся голавль и язь, как правило, реагируют на приманку.
Опубликовано: Ангелина Крент
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