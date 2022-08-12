Рыболовы рассказали, как распознать опасных змей с милыми ужами

Большинство из них совершенно безобидны и стараются избежать встречи с человеком. Понятно, что в глухих местах можно столкнуться лицом к лицу с медведем и как он поведет себя предсказать невозможно.

В европейской части России самыми обычными являются следующие змеи:

уж обыкновенный;

медянка;

гадюка обыкновенная.

Уж

Эти змеи часто обитают рядом с водой, поскольку лягушки являются для них любимым лакомством. Ужа трудно спутать с какой-либо другой змеей. У него довольно маленькая голова, по бокам которой расположены ярко-желтые пятна. Цвет ужа варьирует от серого и коричневого до интенсивно черного.

Уж для рыболова не опасен. Сам он никогда не бросится на человека. Укусить уж может, если его взять в руки и причинить ему боль. Эта змея не ядовита, поэтому ранку нужно промыть чистой водой и обработать каким-нибудь дезинфицирующим средством.

Медянка:

Медянка также не опасна для человека. Хотя в глубине ее глотки имеются ядовитые зубы, но яд в них смертелен только для мелких грызунов. Если змея укусит человека за палец, ядовитые зубы просто до него не достанут.

Внешне медянка похожа на гадюку, но имеет гораздо меньший размер. Рисунок на спине также отличается от такового у гадюки. На солнце эта змея переливается, как медный самовар, отчего она и получила свое название. Встречается медянка нечасто. Мне она ни разу попадалась на глаза ни на рыбалке, ни в походах за грибами.

Гадюка:

Эта змея действительно ядовита. На человека она может напасть, только если он сам предпринимает какие-либо агрессивные действия по отношению к ней. Перед атакой гадюка обычно шипит.

Рядом с водой гадюку можно встретить, если есть какие-то сухие места, прогреваемые солнцем. Эти змеи есть и на болотах, но там они вылезают на кочки. Гадюки активны в теплую погоду.

У гадюки голова треугольной формы. Зрачок у нее вертикальный, тогда как у медянки он круглый. На спине гадюки имеется зигзагообразный узор. Цвет тела варьирует от серого до черного. Гадюка может достигать внушительных размеров.

Что делать, если гадюка все-таки укусила?

Если это случилось на рыбалке и поблизости нет населенных пунктов, следует отсосать кровь из ранки. При этом во рту не должно быть повреждений слизистой. Если есть при себе антигистаминные препараты, необходимо их принять.

Нужно пить больше жидкости, для того чтобы быстрее вывести змеиный яд из организма. Придется закончить рыбалку и двигаться к населенному пункту, где необходимо обратиться к врачу.

Серьезными последствиями, вплоть до летального исхода, укус гадюки грозит людям, у которых есть аллергия на змеиный яд. Но таких, к счастью, очень мало.