Опытные рыболовы рассказали, для чего рыбе прокалывают живот рыболовы-спортсмены
Однажды меня спросили, зачем рыболовы-спортсмены прокалывают живот пойманной рыбе. Я был несколько озадачен, поскольку никогда не слышал об этом.
Как известно, плавательный пузырь есть у большинства рыб. С помощью этого органа водные обитатели могут регулировать уровень погружения в воду. Благодаря плавательному пузырю рыба не может утонуть.
Все вы, конечно, видели, как выглядит этот орган у карповых рыб, к примеру, у леща или плотвы. Эти рыбы относятся к открытопузырным. В противоположность им судак, окунь и щука являются закрытопузырными рыбами. Их пузырь выглядит, как плотная белая пленка, приросшая к позвоночнику.
Спросите любого дайвера, чему прежде всего учат на подготовительных курсах? Он ответит, что процессу поднятия на поверхность. Даже без акваланга за плечами подниматься к поверхности воды следует медленно и непременно на выдохе. Иначе произойдет компрессия и ныряльщик получит баротравму.
У рыб отсутствуют легкие, но быстрое всплытие им также противопоказано. Возможно, не всем, но судаку и окуню точно. Если глубина в месте ловли превышает 7-8 метров, то быстро вытащенная рыба может получить баротравму. Об этом свидетельствуют выпученные, как у рыбки-телескопа, глаза.
Особенно страдает мелкая рыба, что вполне объяснимо. Она не оказывает серьезного сопротивления и быстро оказывается на поверхности – в лодке или на льду. С крупной часто приходится повозиться и в процессе вываживания она страдает меньше.
Другим признаком баротравмы является вылезший изо рта плавательный пузырь.
Именно его и прокалывают рыболовы-спортсмены. Но далеко не все. Это делают только тогда, когда на взвешивание требуется предоставить живую рыбу. Мертвая в зачет не идет. Для того чтобы сохранить рыбу живой, катера оборудованы специальными емкостями с аэраторами.
После взвешивания рыбу отпускают. Такие плавсредства используются только на серьезных турнирах вроде PAL.
Но рассказанная мной информация может оказаться полезной и для рыболовов, которые не имеют к спорту никакого отношения. На обычной рыбалке часто попадаются мелкие судачки, за поимку которых грозит немалый штраф. Поэтому их лучше отпускать.
Судак с торчащим изо рта плавательным пузырем, скорее всего, погибнет. Лучше сохранить ему жизнь и проколоть пузырь. Рыба нисколько не пострадает. Спортсмены для этих целей пользуются шприцом с иглой, но можно проделать данную операцию и острым кончиком ножа.
Сам я неоднократно наблюдал плывущих по течению мелких судачков. Думаю, что не все рыбы с торчащим изо рта пузырем гибнут, так же, как выпученные глаза не являются смертным приговором. У окуней баротравма случается, но реже. Щукам, как мне кажется, это не свойственно, так же, как и белой рыбе.
Очевидно, это должно относиться к родственнику судака – бершу, но у меня нет информации об этом.
Опубликовано: Ангелина Крент
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