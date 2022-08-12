Эксперты рассказали, какая зависимость клёва рыбы от силы и направления ветра
Вы все знаете, что погода является одним из главных факторов, влияющих на клев рыбы. Но в само понятие погоды входит несколько составляющих: атмосферное давление, влажность воздуха, осадки, ветер.
Ветер возникает при перепадах давления. Воздушные массы смещаются из области высокого давления туда, где оно низкое. Неустойчивое атмосферное давление означает, что территория находится в зоне циклона. И наоборот.
Рыболовы издавна замечали, что при одном направлении ветра рыба клюет хорошо, а при другом – плохо. Хотя в разных регионах эти закономерности разные. Например, в Сибири рыба более активна при ветрах северных направлений. В европейской части России наблюдается другая закономерность.
Хотя все эти правила не работают со 100-процентной достоверностью. Разные виды рыб реагируют на изменения направления ветра по-разному. Так, в одном из моих любимых мест при юго-восточном ветре щука наотрез отказывается клевать.
При любом другом клюет, а при юго-восточном нет. А в других местах это направление ветра никак не влияет на клев зубастой хищницы.
Длительное нахождение зоны антициклона летом вызывает жаркую безветренную погоду, а зимой ясную и морозную. Если летом в штиль многие рыбы активны, то в мороз и при ярком солнце клев, как правило, слабый.
Усиление ветра может привести как к улучшению, так и к ухудшению клева. Замечено, что при сильном ветре рыба часто смещается к прибойному ветру, где ее успешно ловят.
Объяснение этого феномена довольно простое. Волны разбивают прибрежный грунт, вымывая из него различных водных беспозвоночных. Кормиться ими приходит мирная рыба, а за ней подтягиваются хищники.
По моим наблюдениям мирная рыба в штиль пассивна, а хищная, напротив, активна. При слабом ветре хорошо клюют все представители ихтиофауны. При умеренном клев может даже улучшаться. Сильный ветер является серьезной помехой для рыболова. Многие виды рыб также на время прячутся в спокойные места.
При ловле на реках направление ветра влияет не столько на клев, сколько на способность управлять снастью. Худший вариант для рыболова – это ветер, дующий против течения. При сильном ветре практически невозможно ловить ни на удочку, ни на спиннинг, ни с берега, ни с лодки. Приходится искать более спокойные места.
Ветер является фактором, неподвластным человеку. Если от сильного ветра еще можно спрятаться, то повлиять на направление никак нельзя.
В целом считается, что хорошему клеву рыбы способствует стабильная устоявшаяся погода. Резкие изменения, вызванные перепадами давления, оказывают негативное воздействие на самочувствие рыбы. Одним из важных органов рыб является плавательный пузырь, который и реагирует на атмосферное давление.
При изменении давления многим рыбам приходится смещаться в другие непривычные для них слои воды. Им уже не до клева. Переждать бы лихие времена, а потом можно и поесть.
Опубликовано: Ангелина Крент
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