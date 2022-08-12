Опытные хозяйки рассказали, какая речная рыба считается самой вкусной в вяленом виде

Почти вся рыба, которую мы ловим, является и вкусной, и полезной. Некоторые виды рыб, из тех, что встречаются часто, требуют определенных усилий по приготовлению. Но в умелых руках и они становятся вкусными.

Из всех способов приготовления рыбы вяление кажется самым простым. Но это только на первый взгляд. Чтобы рыба получилась вкусной, нужно знать, каким способом ее солить, сколько класть соли, при какой температуре и сколько времени ее выдерживать и в каких условиях сушить. Это целая наука.

Вялить можно практически любую рыбу, но не вся она получается вкусной. Например, судак и щука становятся сухими, как палки, хотя вкус у них довольно оригинальный. Красноперка получается сухой и безвкусной. Если окунь жирный, то его вкус бесподобен, а у сухого далеко не самый приятный.

Если посмотреть в интернете, какие представители ихтиофауны возглавляют рейтинги самых вкусных вяленых рыб, то обычно приводятся списки рыб, о которых большинство рыболовов европейской части России даже не слышало. Обычно это обитатели Сибири и Дальнего Востока.

Почти все сиговые: пелядь, чир, муксун, омуль в вяленом виде великолепны. Я пробовал этих замечательных рыб. Также в рейтинги всегда включают охотскую корюшку или зубатку. В отличие от других видов корюшки она достигает значительных размеров.

Да и обычная корюшка в вяленом виде невероятно вкусна. Но для вяления требуется рыба весом не менее 100 граммов, а это сейчас большая редкость.

Но вернемся к нашим баранам, а точнее, к тем рыбам, которые известны большинству рыболовов, живущих в Европейской части России.

Вобла:

Про воблу, я думаю, слышали все. Некоторые даже ее пробовали. Раньше ее можно было купить или достать по блату. Сейчас эта рыба до нас практически не доходит.

Вобла – это подвид плотвы, живущий в низовьях Волги и на Каспии. Вобла очень вкусная и полезная рыба. Выглядит она так же, как обычная плотва. Нам же приходится довольствоваться плотвой.

Ее вкус в значительной степени зависит от водоема, в котором она обитает. Плотва может быть и жирной, и сухой, но тем не менее вкусной. Гораздо хуже, если у нее есть привкус травы, а такое бывает нередко.

Чехонь:

Эта рыба ни на кого не похожа. Ее другое название - рыба-сабля. Чехонь обитает во многих проточных водоемах. Эта рыба невероятно костлява, поэтому оптимальный способ ее приготовления – это вяление. У вяленой чехони мелкие косточки как бы растворяются и ее можно есть, не боясь подавиться.

Лещ:

Вяленый лещ тоже деликатес. Однако нужно уметь приготовить его так, чтобы он равномерно просолился. Если леща не потрошить, то мясо в спине часто получается полупротухшим, а у потрошеного леща ребра оказываются пересоленными. Более мелкие родственники леща, такие как синец и сопа-белоглазка имеют такой же вкус, но вялить их гораздо проще.

Рыбец:

В южной части страны эту рыбу называют рыбцом, а в северной - сыртью. Это очень жирная и чрезвычайно костлявая рыба. Но мясо у нее вкусное в любом виде, в том числе, и вяленом. Как и у чехони, мелкие кости при вялении растворяются. Хранить сырть и чехонь следует в холодном месте, поскольку в тепле жир быстро становится прогорклым.

Густера:

Хотя эта рыба так похожа на леща, что некоторые их путают, ее мясо имеет совсем другой вкус. Густера более жирная, чем лещ. Если крупная густера очень хороша в копченом виде, то вяленая, как говорится, на любителя.