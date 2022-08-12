Исследователи поделились рекордным весом пойманных в России голавля, язя и окуня

Люди, далекие от рыбалки считают, что рыболовы заядлые вруны. Они якобы преувеличивают свой улов и размер пойманной рыбы, причем не намеренно, а подсознательно.

Но любой рекорд должен быть надлежащим образом зафиксирован. Для того, чтобы рыба стала мировым рекордсменом, она должна пройти сложную процедуру, включающую взвешивание, измерение, фотографирование и подробное описание способа, как она была поймана. При этом должны присутствовать свидетели.

Судить о размере рыбы по фотографии бесполезно. При использовании нужного ракурса вес добычи можно увеличить в несколько раз. Кое-кто для придания большей значимости своему улову использует фотошоп.

С фиксацией рекорда внутри страны дело обстоит несколько проще. Меньше бюрократии. Сегодня я хочу рассказать о самых крупных голавле, язе и окуне, пойманных в нашей стране.

Голавль:

Эту рыбу любители рыбалки ценят за ее бойцовые качества. Поклевку голавля трудно спутать с таковой другой рыбы. Разве, что некоторые лососевые также яростно атакуют приманку. Вкусовые качества у голавля не самые лучшие, поэтому многие рыболовы охотятся на него из спортивного интереса.

Голавль относится к медленнорастущим рыбам. Тем не менее он может достигать значительного веса. Так, в Беларуси был пойман голавль массой 8 килограммов и длиной 80 сантиметров.

Правда, этот рекорд нигде не зафиксирован, поэтому верить этим данным нельзя. По моему мнению, голавли могут достигать 3-4 килограммов веса. Однако российский рекорд составляет всего 2508 граммов.

Эта рыба была поймана участниками соревнований PAL в 2014 году в Саратовском водохранилище. Мой знакомый, которому у меня нет оснований не доверять, утверждал, что он поймал в реке Сясь голавля весом 2,7 килограмма. На поплавочную удочку, на булку.

Язь:

Язь, наряду с ельцом, является ближайшим родственником голавля. Их иногда путают, хотя взрослые рыбы имеют мало общего. Бойцовые качества у язя похуже, зато он более вкусен. Догадайтесь, где поймали 8-килограммового язя?

Конечно же, в Беларуси. Оставим этот факт на совести рассказчиков. Хотя говорят, что лет сто назад такие рыбины действительно встречались. Современный рекорд принадлежит рыболову из Латвии, поймавшему язя весом 5,8 килограмма. Самого большого отечественного язя поймали в 1996 году в озере Суходольское. Он имел массу 3,8 килограмма.

Окунь:

А вот мировой рекорд по окуню принадлежит россиянину. Он официально зафиксирован. Рекордсменом стал окунь весом 5965 граммов, а поймал его рыболов из Тюменской области Николай Бадымер. Горбач оказался самкой с брюхом, до отказа набитым икрой.

В Ладожском, Онежском и Чудском озерах попадаются окуни весом до четырех килограммов. Эти монстры обитают на больших глубинах и поймать их можно только тогда, когда они выходят поохотиться на более мелкие места.