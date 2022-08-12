Жители Тайваня почувствовали на себе китайские санкции

После визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси Китай ввел ограничительные меры в отношении остров.

В частности, Пекин приостановил поставки рыбы с острова. На Тайвани множество людей занимается разведением и ловлей рыбы, например, морского окуня.

Теперь все они лишились канала сбыта. По мнению тайваньцев, из-за политических проблем и отсутствия у местного правительства канала связи китайское правительство блокирует экономику остров.

Пекин запретил поставки охлажденной белополосой хвоща и замороженной ставриды, заявив, что обнаружил следы коронавируса на упаковке некоторых продуктов.

Запреты были широко расценены как месть Тайваню за разрешение визита Пелоси. Вместе с тем тайваньцы считают, что эта поездка мало чем помогла их острову.

Китай также запретил импорт песка, используемого для производства бетона, и приостановил поставки 35 тайваньских экспортеров печенья и выпечки.

Согласно данным китайской таможни, в первой половине этого года импорт Китая из Тайваня достиг 122,5 млрд долларов, что на 7,3% больше, чем годом ранее.

Продажи тайваньской рыбы и других водных беспозвоночных в Китай составили 399 млн юаней (59 млн долларов).