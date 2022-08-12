Южная Корея отказалась обсуждать свой противоракетный щит с Китаем

Южная Корея заявила, что возможная эксплуатация спорного противоракетного щита американского производства не подлежит обсуждению, ответив на претензии Китая.

Представитель президента Южной Кореи Юн Сок Ёля заявил, что решения о развертывании системы обороны терминала высотной зоны корпорации Lockheed Martin Corp. были вопросом самообороны стран.

По словам чиновника, Сеул активизирует усилия по нормализации работы американской базы в южном городе Сонджу, где развернута система Thaad.

Китай настаивает на том, чтобы подтвердить политику администрации бывшего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, заключающуюся в том, чтобы не допускать дополнительных развертываний Thaad.

Администрация Муна сделала это заявление в 2017 году, поскольку оно было направлено на устранение торговых ограничений Китая, введенных после того, как была поставлена первая система противоракетной обороны в рамках усилий США по противодействию ядерной экспансии Северной Кореи.

В соответствии с политикой «трех «нет» администрация Муна объявила о том, что не будет развертывать дополнительные ракеты Thaad, участвовать в сети противоракетной обороны под руководством США и в трехстороннем союзе с США и Японией.

Юн Сок Ёль пообещал полностью ввести в действие текущую систему Thaad и установить еще одно устройство в районе Сеула. Китай возражает против щита, опасаясь, что его мощный радар позволит шпионить за его собственными ракетными системами.

Противоракетный щит представляет собой последнюю проверку обещания Юна укрепить связи в области безопасности с США и Японией и занять более жесткую позицию в отношении Китая и Северной Кореи.