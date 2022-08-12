Рыболовы рассказали, какая приманка собирает плотву даже в глухозимье

В данной статье я расскажу вам, как белая рыба реагирует на одну из популярных приманок зимой. Я думаю, все знают, что в холодное время обмен веществ у рыб сильно замедляется.

Прикормку немного снесло течением, и я переставил подводную камеру так, чтобы все прикормочное пятно оказалось в поле зрения. Прошло минут двадцать, и к кукурузе подошла плотва.

Результаты эксперимента:

Запах кукурузы разжег аппетит рыбы, но зерна оказались слишком крупными, чтобы плотвицы могли заглотить их целиком. Хотя летом даже такая небольшая рыбка справилась бы с подобным кормовым объектом, но зимой сил на это у нее не хватало.

Плотвица брала зерно кукурузы в рот и пыталась откусить кусочек. Но из-за отсутствия зубов у нее ничего не получалось.

Но было видно, что рыба пребывает в прекрасном настроении и готова активно питаться. Как это проверить? Конечно же, опустить мормышку с мотылем. Мое предположение подтвердилось - начался активный клев.

Плотва, не раздумывая, бросалась на приманку и тут же оказывалась на льду.

При глубине порядка двух метров вываживание занимало доли секунды.

За время наблюдения в поле зрения оказывались представители еще трех видов рыбы. Промелькнул подлещик, который, возможно, подумал, что многочисленная плотва не позволит ему полакомиться кукурузой.

По дну медленно прополз ерш, который выбирал каких-то личинок между зерен совершенно не интересовавшей его кукурузы. Правда, когда он заметил мормышку с мотылем, то тут же бросился на нее и тоже оказался в чуждой ему воздушной среде.

Такая же участь постигла и небольшого окушка. А плотва все не разбредалась, продолжая держаться на прикормочном пятне.

Выводы

Как показал проведенный эксперимент, консервированная кукуруза может успешно использоваться в качестве прикормки не только летом, но и зимой. Для ловли более крупной рыбы – не такой, как в моем случае, ее можно применять и как насадку.