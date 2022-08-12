Дачники рассказали, как очистить огород от слизней и улиток

Слизни и улитки порой причиняют огромный урон урожаю, уничтожают вегетативные части растений – листья и стебли. Поэтому борьбу с этими вредителями нужно проводить в обязательном порядке.

Можно использовать различные методы борьбы, а также специальные химические препараты. Однако не всегда народные методы срабатывают, а «химию» не хочется лишний раз применять у себя на огороде. Поделюсь несколькими действенными методами борьбы со слизнями и улитками из своего опыта.

Способ 1. Крапива:

Первый способ борьбы со слизнями и улитками – мульчирование грядок крапивой. Крапива в достатке растет около речек и на пустырях, и ее можно заготавливать в неограниченных количествах.

Крапивой я мульчирую, например, грядки с капустой. Застилаю слой мульчи примерно 10-15 см. Слизни и улитки ранят о крапиву свое брюшко и уползают с грядок. А еще им не нравится запах крапивы.

Кроме того, мульча из крапивы отлично защищает грядки от сорняков и сохраняет влагу в почве.

Также крапива служит хорошей подкормкой. Ведь в листьях крапивы присутствует огромное количество витаминов и микроэлементов. Так, в листьях крапивы может содержаться до 50% азота, до 37% калия, до 34% кальция, а также другие различные элементы, полезные и нужные для растений.

Обязательно попробуйте такой способ борьбы, и вы увидите, что слизней на огороде не будет.

Способ 2. Ракушки:

Второй способ борьбы со слизнями и улитками – использование битых ракушек. Многие применяют для борьбы со слизнями измельченную яичную скорлупу. Однако скорлупы обычно нет в больших количествах. А ракушек полно на берегу речки после весеннего паводка. Их можно собрать в нужных количествах – ведро, два и даже десять, сколько угодно.

Ракушки перед применением нужно измельчить – засыпать в пакет и потолочь молотком.

Использовать битые ракушки можно так же, как и яичную скорлупу. Посыпать вокруг растений или по периметру грядки. Слизни будут колоть свои брюшки и уползать с грядок, не повреждая ваши растения.

Способ 3. Доски:

Третий способ борьбы со слизнями и улитками – ловушки из досок. У каждого на участке найдутся ненужные старые доски. Просто разложите их на грядках. Слизни действуют в основном ночью и тогда повреждают наши растения, а днем они прячутся от яркого жгучего солнца под какими-либо укрытиями.

Если на грядках будут лежать старые доски, слизки обязательно спрячутся под ними. Днем можно будет доски приподнять и легко собрать вредителей.

Все перечисленные способы являются экологичными и не требуют применения какой-либо «химии», а также денежных затрат на различные препараты.