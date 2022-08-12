Эксперты рассказали, какую территорию вокруг себя контролирует щука

Вообще-то, правильнее говорить не "территорию", а "объем", т.к. водная среда имеет еще и глубину и, соответственно, какой-то реальный объем. Но мы усложнять не станем и без того голова вспухнет, надо ее пожалеть.

Поэтому мы будем объем подразумевать, а там уж по какой оси координат метнется зубастая в действительности - пусть она сама и разбирается. Наше же дело маленькое - понять принцип.

Начнем с того, что мне известна информация, что наши речные и озерные хищники, в частности щука, близоруки и четко могут наблюдать различные предметы (воблеры, блесны, джиги, рыба и проч.) всего лишь на расстоянии 2 метра.

Скажу, так же, что я помню про боковую линию и слух у рыб, они тоже имеют значение, но сейчас мы разбираем скорее частный момент именно зрения щук. И надеюсь, что ихтиологи соврать мне не дадут или же поправят иными цифрами, которые вы просто скомпилируете на ту логику, которую прочтете ниже.

И вот это знание говорит нам, что щука может зрительно контролировать площадь вокруг себя порядка 12 м.кв.. Да просто имея упомянутые 2 метра, как радиус, вычислите площадь круга вокруг щуки. Вот это мы и можем считать "личной и охраняемой" территорией каждой конкретной шуки.

Кажется мы, зная площадь водоема (и реки тоже), можем даже примерно вычислить число щук в нем. Увы, но не получится. Щука распределяется по водоему далеко не равномерно (про горизонты плавания я уж и не говорю).

Но щука (во множественном числе) здесь не по всей площади, а вдоль берегов и не далее пары метров от каждого из них - именно там места ее засад. Иногда они выходят и на середину, но иногда именно.

Остальную акваторию, с чистым песчаным дном (а мной тут все пройдено взабродку в обе стороны и тут все знаю) "пасут" жерехи и язи. Нет, голавли дальше за поворотом реки - там перекат.

И вот теперь пришла пора применить то самое знание о контролируемой щукой площади "личного пространства":

Резонно полагать, что раз щука контролирует до 2 метров в каждую сторону, то провоцировать щуку надо забрасывать прочесыванием каждые же 4 метра. Можно и чаще, шансы на атаку немного возрастут, но вечер уж скоро.

Тот же самый берег о котором мы говорим, но вблизи. Теперь вы понимаете общую картину, которую после прочтения статьи будете компилировать к своей местности.

СОВЕТ (для подобных частных случаев): перебрасывайте такую полосу зарослей, т.е. кидайте точно в берег (или в стену травы за полосой) и после стаскивайте свою незацепляйку и проводите по этой полосе. Так не будет пугающего щуку плюха по воде.

Выйдет на атаку если не "правая", то "левая" щуки. А то и вообще блесна-незацепляйка плюхнется прямо возле зубастой (очень частый случай при такой ловле и щука выдает себя моментальным ответным вспеском - либо атака, либо она, испугавшись блесны, дает деру).

И теперь представьте... 500 метров туда и 500 метров обратно. Заброс каждые 4 метра (в реальности местами чаще, местами реже, конечно же). 1000 делим на 4 и получаем 250 забросов каждый по времени занимающий минимум секунд 30. Число забросов множим на 30 и получаем 7500 секунд.

Это соответствует 2 часам беспрерывного и унылого чёса по таким зарослям. Ну, как унылого? Нередкие выходы даже мелких щучек - те еще эмоции. Ведь в таких местах мы применяем чаще незацепляйки разного пошиба, которые на дно не очень-то и стремятся. Вот, например, как силиконовая лягушка на фото ниже.

К чему все это написано? А дело в том, что я очень часто наблюдаю рыболовов (да и сам так делал долгое время), которые акваторию прочесывают едва ли не каждые полметра. Т.е. проведя приманку и не получив атаки, забрасывают заново и делают проводку на расстоянии полметра-метр в стороне от предыдущей.

В этом нет никакого смысла, т.к. щука - хищник порыва, импульса. Если она не вышла при первом-втором забросе, то она не выйдет и на третьем, проводка которого будет произведена в метре-полутора от первого. Она уже или насторожилась или оттуда попросту смылась.

И, поэтому, есть резон дать шанс на атаку не "этой" щуке, а вон "той" в 3-4-5 метрах в стороне. Так и сам рыболов устанет меньше и вероятность поклевки выше.