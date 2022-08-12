Дачники рассказали, кто такая тля и чем она опасна для растений

Тли — маленькие насекомые, величина которых не превышает нескольких миллиметров. Лишь отдельные виды достигают длины от 5 до 7 мм.

Тля – это подотряд равнокрылых насекомых, которые не прочь испортить жизнь культурным растениям. Только в пределах России существует порядка 1,5 тысяч видов этих вредителей – зеленая яблонная, вишневая, кровяная, чертополоховая, виноградная тля и т.д. Все они составляют четыре семейства: настоящие, галлообразующие, а также хермесы и филлоксеры.

Основа успешной борьбы – правильное определение тли и воздействие на нее на самой ранней стадии. Размножается насекомое путем живорождения (без оплодотворения), поэтому даже одной особи достаточно, чтобы образовалась целая колония.

В благоприятных условиях цикл размножения составляет одну неделю. Тля, перелетая в поисках кормовой базы, быстро расселяется по территории.

Названия многих видов тли связаны с повреждаемыми объектами или «внешностью» насекомого, к примеру яблонная, сливовая, черная и кровяная тли – вредители сада. Защитить деревья и кустарники от них позволяет комплекс защитных мероприятий. Не торопитесь сразу брать в руки опрыскиватель: вместе с вредителями погибают и полезные насекомые.

Профилактические мероприятия:

Уничтожить зимующих особей поможет обмазывание стволов специальным природным составом. Сначала надо приготовить отвар из хвоща полевого: 1 кг свежего или 0,2 кг сушеного сырья поместить в емкость, залить 10 л отстоянной воды, оставить на сутки, затем довести до кипения, снять с огня. Отвар остудить и процедить.

Этим составом размочить глину или глинистую землю до густоты сметаны. Обмазка для стволов готова. Сначала очищают садовой щеткой обрабатываемую поверхность, затем наносят массу. Эта мера направлена на то, чтобы лишить тлю укрытий, она позволит также защитить деревья от болезней и морозобоин.

Проводят ее после уборки урожая. Весной можно обновить защитный слой.

Обязательно удаляйте сухие и поврежденные ветви и выносите их за пределы участка. Вскапывайте приствольные круги (по диаметру кроны), в почве на этом расстоянии находятся питающие корни.

Большую пользу принесет пролив и опрыскивание жидким удобрением из крапивы: свежую крапиву (1 кг) нарубить, залить холодной водой (10 л) и оставить на 1 сутки. Настой применяют в свежем виде. Нельзя давать ему забродить.

Можно добавить также в небольших количествах хвощ и окопник. Культурные растения активно усваивают эту биологическую добавку и лучше противостоят вредителям. Подобное средство позволяет остановить нашествие насекомых в течение нескольких дней.

Помогает отпугнуть черную тлю чабрец, который высевают на участке. Противоположную функцию выполняют растения настурции. Они словно «притягивают» к себе вредителя, снижая тем самым поражение тлей плодовых деревьев.

Подобным образом избавляются и от кровяной тли. Кстати, название она получила из-за того, что при раздавливании выделяет жидкость, похожую на кровь. Проводить профилактические защитные мероприятия необходимо постоянно в течение нескольких лет.

У тлей существуют природные враги тли: божьи коровки, жужелицы, журчалки, наездники, златоглазки и уховертки. Их присутствие на участке гарантирует регулирование численности вредителей.

Огромный ущерб в теплицах и парниках наносят оранжерейная, большая розанная и бахчевая тли. Здесь с успехом можно использовать биологический метод защиты. Много лет назад в биологических лабораториях стали разводить и применять хищников и паразитов тлей.

К примеру, афидиус – насекомое-паразит, которое откладывает свое яйцо в тело тли. Там развивается личинка энтомофага, питаясь содержимым. Затем тля мумифицируется, и ее покидает крылатое взрослое насекомое. Достаточно выпустить 5–10 этих полезных паразитов на 1 кв. м, чтобы защитить растения в теплице.