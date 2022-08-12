Огородники рассказали, когда убирать лук и зачем ему пригибать перо
Убирать урожай репчатого лука рекомендуется в первой половине тёплого солнечного дня. Сначала, с помощью вил подкапывают, затем лук аккуратно вытягивают по одному растению.
Ботва легла или ее примяли:
Я, например, убираю, когда перо полегло само и стало желтеть. Грядка выглядит вот так.
Наверное, откуда-то с юга мне написали, что убирают, когда перо полностью пожелтеет и засохнет. Головки крупнее получаются.
У нас уже по ночам холодно и сыро. Если оставить лук на грядке, он не усохнет, а сгниет или начнет заново расти.
Так случилось с этой луковицей. Она изрослась.
Эту луковицу не выбросила, а посадила на семена. Думаю, что вырастут..
Некоторые садоводы специально приминают ботву лука. Интересно, для чего это делается?
Пока листья зеленые, а шейка (переход от стебля к луковице) толстая и прямая, идет питание из листьев к корням, луковица растет.
Если этот пищепровод перегнуть, рост луковицы прекратится, она начнет созревать, верхние сочные рубашки превратятся в сухие чешуйки.
То есть, пригибая перо, мы сами отказываемся от более крупных луковиц в пользу скорейшего их вызревания. Зачем? Куда торопимся?
Но есть и другая крайность.
Перо зеленое, не ложится, все сроки созревания прошли:
У меня так было в прошлом году. Лук ничем не болел, вредители его не ели, шли дожди. И он рос зеленым без всяких признаков пожелтения до августа, пока я не забеспокоилась. Вырвала крупную головку, а она снизу растрескалась и по второму кругу пошла расти, примерно как на фото выше.
Вывод:
Убирать лук надо, когда он естественным образом полег, перестал расти, листья желтеют.
Если перо зеленое, но головки крупные, размер вас устраивает или луковицы уже несколько дней находятся в одной поре - не увеличиваются, появились кроющие чешуйки, то можно собрать и отправить на просушку.
Но зачем приминать искусственно на грядке перо, так и не пойму. Зачем перегибать шейку? Ведь в листьях еще остается какое-то питание, оно через это место перейдет в луковицу. Лук станет еще богаче по составу, полезнее.
Опубликовано: Ангелина Крент
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