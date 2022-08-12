Опытные огородники рассказали, как долго нужно избавляться от вредителей на участке

А вы знали, что с вредителями нельзя расслабляться до конца садового сезона? Более поздние обработки позволяют снизить популяцию насекомых к следующему году.

Например, тля, луковая и морковная муха, колорадский жук откладывают своё потомство в течение лета и подросшие особи уходят потом в спячку на зиму. А следующей весной спокойно выползают в тот момент, когда кормовая база «в самом соку».

Жизненный цикл колорадского жука имеет четыре стадии, это яйцо, личинка, куколка и жук. Активная жизнь у них продолжается примерно 4 месяца, после чего насекомые уходят на зимовку, чаще в конце лета или осенью.

Поэтому, если не снизить численность вредителей сейчас, то на следующий год они придут за новой порцией картошки, баклажанов и других культур семейства пасленовых.

Примерно то же самое происходит с морковной и луковой мухой. После зимы личинки выходят, окукливаются и откладывают за один раз до 30 яиц. Это наносит колоссальный вред нашим культурам.

Маленькие насекомые повреждают растения семейства луковых, делая его непригодным для последующего развития и употребления в пищу.

Конечно, более правильно начинать борьбу с этими вредителями не только сейчас, но и ранней весной. Меры профилактики часто дают хороший результат. Однако не всегда у нас хватает времени и сил, уследить за всем на огороде.

А ещё многие насекомые становятся устойчивы к препаратам, которыми мы пользуемся из года в год, и результат борьбы уже не тот, на который рассчитывали.

Чем обработать картофель, морковь, лук и яблоню от вредителей:

Сегодня мы познакомимся с отличным и эффективным средством, которое помогает бороться с такими вредителями, как морковная и луковая муха, колорадский жук и различные виды тли. Этот препарат называется - «Корадо».

Кстати, в упаковку входит подарок, две пластины «Капут» от комаров, они начинают работать уже через 10-15 минут и дают защиту на 10 часов от назойливых насекомых.

«Корадо» гарантирует почти 100% гибель вредителей уже через полтора часа. После обработки насекомые перестают повреждать растения, хотя ещё могут оставаться живыми до трёх дней.

Надо отметить, что «Корадо» даёт защиту на 3-4 недели, и в то же время не накапливается в клубнях картофеля. Это уникальное средство устойчиво к жаре и не смывается дождём, что делает его лучшим среди многих препаратов по борьбе с вредителями.

«Крорадо» очень экономичен и выгоден, на 4 литра воды достаточно развести 1мл, и этого хватит для обработки 100кв.м. Часто одного опрыскивания достаточно, чтобы вредителей не было всё лето.