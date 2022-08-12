Огородники рассказали о лучшей подкормке томатов летом

Эффективные удобрения на вес золота, а комплексные и натуральные – это вообще редкость. Универсальные подкормки не только выгодные по цене, но и очень удобные в использовании.

Растениям в период завязывания плодов и активного созревания необходимо много энергии и сил, от этого зависит, как быстро они дадут урожай и какого качества он будет.

В чём нуждаются томаты, огурцы, перцы в период, когда завязываются, наливаются плоды:

Овощным культурам в этот период необходимы такие микроэлементы, как фосфор (P), азот (N), калий (K), магний, бор и кальций. Не все удобрения содержат этот набор, особенно органические, чаще можно встретить минеральные.

Сегодня мы рассмотрим универсальное, органическое удобрение EXPEL Organic. Большая, удобная упаковка имеет замок и мерный стаканчик. В основу этого удобрения входят морские водоросли, включая целый набор необходимых растениям элементов питания, которые, кстати, мы перечисляли выше: N-4%, P-2%, K-1%, Ca, Mg, S, Zn, Fe, B, Mo.

Помимо того, что удобрение можно использовать в момент заготовки грунта, высаживания рассады и для подкормки растений в течение всего периода вегетации, его ещё вносят и для улучшения почвы, а также повышения качества компоста. Широкий спектр использования делает удобрение почти незаменимым на участке.

Но сегодня нам важно подкормить наши растения, именно для того, чтобы они могли наливать крупные и вкусные плоды, а также качественно переходили к созреванию и долго хранились.

Для этого гранулы замачиваем на 24 часа в жидкости, в зависимости от площади, на которую мы будем вносить удобрение.

Надо учитывать, что они активно впитывают воду и набухают, увеличиваясь в размерах. Поэтому жидкость надо доливать или сразу разводить в большой ёмкости, 150гр удобрения необходимо развести в 10л воды.

На следующий день мы доводим до нужного объёма и подкармливаем все культуры на огороде и в саду. Не забываем, что жидкие удобрения вносим на заранее увлажнённую почву.

Благодаря универсальному составу, EXPEL Organic подходит всем растениям: цветам, кустам овощным культурам, газону и другим культурам.

Почему не краснеют томаты и как ускорить процесс созревания:

Надо понимать, что овощ, фрукт или ягода не начнут созревать или краснеть, пока сортовой размер плода не набран. Растение не будет вырабатывать гормон этилен, который как раз и отвечает за покраснение плодов. Однако порой культура притормаживает эти процессы и сегодня мы и узнаем, как ей помочь:

Если у вас индетерминантные растения, то прищипните верхушку, это будет стрессом для томата, и оно даст информацию растению, что пора переходить в другую стадию развития. Обычно эту процедуру делают за месяц до уборки основного урожая;

Выработку этого гормона провоцирует стресс, поэтому если на ветке висят созревшие плоды, нужного размера, то можно немного придавить её у основания, тем самым уменьшить активный доступ питания и воды к плодам, но делать это можно в том случае, если на ветке вся гроздь достигла сортового размера;

Когда на растении обнаружили один красный плод, а другие продолжают медлить, не спишите его срывать, ведь именно он выделяет активно этилен, а значит и остальные плоды начнут созревать гораздо быстрее.

Таким же образом действую опытные огородники, когда снимают зелёные плоды, и хотят ускорить процесс покраснения собранного урожая в коробке, подкладывая красные томаты к неспелым. И наоборот, если хотите сохранить дольше зелёные помидоры, убирайте плоды, которые начинают желтеть и краснеть.