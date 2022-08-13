Фермеры назвали самые важные работ в саду и в огороде в августе
Август – время созревания и сбора урожая. Но нельзя забывать и о других работах, которые становятся залогом хорошего урожая в следующем сезоне.
В это время необходимо провести качественную прополку грядок, междурядий, приствольных кругов деревьев и кустов. Это нужно, чтобы сорняки не успели дать семена.
В августе удаляют корневую и штамбовую поросль, готовят почву к посадке новых огородных культур. Заодно нужно позаботиться о хорошем посадочном материале.
Поскольку в конце лета собирают урожай яблок и груш, следует подобрать тару для их хранения, а также определиться со способами обработки урожая.
В августе нужно подкормить окучить клубнику и землянику. В это же время растения обрабатывают фитоспорином, чтобы они не болели.
На цветах-многолетниках нужно обрезать отцветшие соцветия, собрать семена, выкопать луковичные растения для зимнего хранения.
Некоторые многолетники высаживают именно в августе. К ним относятся ирисы и пионы, флоксы и астильбы.
В конце лета самое время подкормить баклажаны, помидоры, тыквы, перцы, огурцы, а также высадить шпинат, редис и зелень.
Опубликовано: Светлана Репина
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Фермеры назвали самые важные работ в саду и в огороде в августе
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