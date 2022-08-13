Фермеры назвали самые важные работ в саду и в огороде в августе

Август – время созревания и сбора урожая. Но нельзя забывать и о других работах, которые становятся залогом хорошего урожая в следующем сезоне.

В это время необходимо провести качественную прополку грядок, междурядий, приствольных кругов деревьев и кустов. Это нужно, чтобы сорняки не успели дать семена.

В августе удаляют корневую и штамбовую поросль, готовят почву к посадке новых огородных культур. Заодно нужно позаботиться о хорошем посадочном материале.

Поскольку в конце лета собирают урожай яблок и груш, следует подобрать тару для их хранения, а также определиться со способами обработки урожая.

В августе нужно подкормить окучить клубнику и землянику. В это же время растения обрабатывают фитоспорином, чтобы они не болели.

На цветах-многолетниках нужно обрезать отцветшие соцветия, собрать семена, выкопать луковичные растения для зимнего хранения.

Некоторые многолетники высаживают именно в августе. К ним относятся ирисы и пионы, флоксы и астильбы.

В конце лета самое время подкормить баклажаны, помидоры, тыквы, перцы, огурцы, а также высадить шпинат, редис и зелень.