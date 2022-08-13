В столице Никарагуа полиция запретила католическое шествие
Полиция Никарагуа запретила крестный ход католической церкви в столице в субботу «по соображениям внутренней безопасности», сообщает пресс-служба архиепархии Манагуа
Однако архиепископия пригласила верующих в субботу отправиться в собор Непорочного зачатия Марии в Манагуа, чтобы «помолиться за Церковь Никарагуа».
Агентство AFP отмечает, что уже в пятницу наблюдалось сильное присутствие полиции вокруг столичного собора.
Процессия должна была завершить на улицах вокруг собора Манагуа неделю, посвященную Деве Марии никарагуанской церковью, перед возвращением в Португалию копии статуи Девы Фатимской, которая путешествовала по девяти епархиям Никарагуа.
Приходской священник из епархии Матагальпа также осудил запрет на крестный ход в своем приходе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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