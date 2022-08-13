В столице Никарагуа полиция запретила католическое шествие

Полиция Никарагуа запретила крестный ход католической церкви в столице в субботу «по соображениям внутренней безопасности», сообщает пресс-служба архиепархии Манагуа

Однако архиепископия пригласила верующих в субботу отправиться в собор Непорочного зачатия Марии в Манагуа, чтобы «помолиться за Церковь Никарагуа».

Агентство AFP отмечает, что уже в пятницу наблюдалось сильное присутствие полиции вокруг столичного собора.

Процессия должна была завершить на улицах вокруг собора Манагуа неделю, посвященную Деве Марии никарагуанской церковью, перед возвращением в Португалию копии статуи Девы Фатимской, которая путешествовала по девяти епархиям Никарагуа.

Приходской священник из епархии Матагальпа также осудил запрет на крестный ход в своем приходе.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 




 

 

 

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