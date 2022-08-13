Спецслужбы США заранее обвинили власти освобожденных территорий Украины в фальсификации референдумов

По данным спецслужб США, «Россия планирует провести референдумы на бывших украинских территориях». Цель плебисцита - присоединение к России.

Высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности объявил в пятницу в Вашингтоне, что Россия хочет провести «фиктивные референдумы в Херсоне, Запорожье, Луганской и Донецкой республиках, а также в некоторых частях Харькова».

«У нас есть информация о том, что чиновники рассматривают кандидатуры на должности администраторов этих территорий. И что это может произойти уже в ближайшие недели», — сказал он.

Секретная служба предполагает, что Россия будет манипулировать результатами референдумов, чтобы «ложно заявить», что «украинский народ хочет присоединиться к России».

Тем самым спецслужбы США за месяц до предполагаемого референдума о присоединении к России обвиняют власти Херсонской и Запорожской областей в фальсификации результатов плебисцита.

Что касается ДНР и ЛНР, то еще в феврале Кремль дал понять, что пока вопрос о присоединении к России независимых республик рассматривать преждевременно, к нему вернутся после завершения СВО.