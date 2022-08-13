В Беларусь прибыли участники конкурса «Стальная магистраль» АрМИ-2022

По сообщению Минобороны России в Беларусь прибывают команды, которые примут участие в новом этапе международного армейского конкурса АрМИ-2022.

«В Республике Беларусь состоялась встреча российской команды, участвующей в конкурсе «Стальная магистраль» АрМИ-2022», - сообщает Телеграм Минобороны РФ.

Команды-участники конкурса, который в этом году впервые проходит в рамках армейских игр прибыли в Минск.

«На железнодорожном вокзале города-героя Минск команду встретили с хлебом-солью, после чего команда убыла к месту подготовки», - добавили в российском военном ведомстве.

«Стальная магистраль», как это становится понятно из названия конкурса, пройдет среди подразделений железнодорожных войск армий стран участниц АрМИ-2022.
В программе три этапа соревнований: «Мостовик», «Понтонер» и «Путеец».

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 




 

 

 

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