В Беларусь прибыли участники конкурса «Стальная магистраль» АрМИ-2022

По сообщению Минобороны России в Беларусь прибывают команды, которые примут участие в новом этапе международного армейского конкурса АрМИ-2022.

«В Республике Беларусь состоялась встреча российской команды, участвующей в конкурсе «Стальная магистраль» АрМИ-2022», - сообщает Телеграм Минобороны РФ.

Команды-участники конкурса, который в этом году впервые проходит в рамках армейских игр прибыли в Минск.

«На железнодорожном вокзале города-героя Минск команду встретили с хлебом-солью, после чего команда убыла к месту подготовки», - добавили в российском военном ведомстве.

«Стальная магистраль», как это становится понятно из названия конкурса, пройдет среди подразделений железнодорожных войск армий стран участниц АрМИ-2022.

В программе три этапа соревнований: «Мостовик», «Понтонер» и «Путеец».