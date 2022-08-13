КНДР отменил масочный режим после «громкой победы» над Covid-19
Северная Корея отменила обязательное ношение масок наряду с другими ограничениями, сообщило государственное информационное агентство в субботу.
«Требование о ношении масок снято во всех местах, кроме приграничных городов и уездов», — сообщило официальное информационное агентство ЦТАК. Меры социального дистанцирования также сняты во всех регионах, кроме приграничных территорий.
Людям с симптомами коронавируса рекомендуют носить маски, а северокорейцев просят «быть начеку» в отношении любых «ненормальных вещей», как-то воздушные шары, присланные со стороны Южной Кореи.
Несмотря на запрет, введенный в 2021 году, южнокорейские активисты продолжают отправлять воздушные шары с листовками и долларовыми купюрами, что вызывает протесты со стороны Пхеньяна.
Опубликовано: Тарас Медведев
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