КНДР отменил масочный режим после «громкой победы» над Covid-19

Северная Корея отменила обязательное ношение масок наряду с другими ограничениями, сообщило государственное информационное агентство в субботу.

«Требование о ношении масок снято во всех местах, кроме приграничных городов и уездов», — сообщило официальное информационное агентство ЦТАК. Меры социального дистанцирования также сняты во всех регионах, кроме приграничных территорий.

Людям с симптомами коронавируса рекомендуют носить маски, а северокорейцев просят «быть начеку» в отношении любых «ненормальных вещей», как-то воздушные шары, присланные со стороны Южной Кореи.

Несмотря на запрет, введенный в 2021 году, южнокорейские активисты продолжают отправлять воздушные шары с листовками и долларовыми купюрами, что вызывает протесты со стороны Пхеньяна.