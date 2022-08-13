Фон дер Ляйен не ответила евродепутату, куда ушли 66 млн евро, направленные на рекламу NextGenerationEU

Европейская комиссия, распределяет более 800 миллиардов евро среди стран-членов через программу восстановления Corona NextGenerationEU.

Фон дер Ляйен также хочет убедиться, что граждане стран ЕС знают, откуда поступают деньги на постпандемийное возрождение ЕС.

Еврокомиссия заплатила в общей сложности 66,55 миллионов евро за разработку и реализацию общеевропейской рекламной кампании программы реконструкции.

Это результат запроса депутата Европарламента Морица Кёрнера. Кампания стартовала в мае прошлого года и рассчитана до 2024 года.

«Цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность граждан ЕС о NextGenerationEU и его влиянии на их повседневную жизнь», — говорится в ответе президента Комиссии.

Депутат Кёрнер, задавший вопрос, не придерживается этой аргументации.

«Рекламная кампания — это прежде всего пустая трата денег», — говорит политик из немецкой СвДП. Его беспокоит, что действие почти не передает никакой информации. «Дорогие рекламные кампании, которые никто не понимает, обеспечивают не большее одобрение политики Еврокомиссии, а большее разочарование в политике и евроскептицизме», - отмечает он.

На самом деле кампания NextGenEU, представленная Комиссией в прошлом году, относительно бессмысленна. На электронных билбордах изображены молодые люди, работающие или отдыхающие в свободное время, а также сокращенное название программы NextGenEU. На YouTube размещены красочные рекламные видеоролики с такими лозунгами, как «Сделай это экологичным», «Сделай это цифровым» и «Сделай это реальным».

Замораживание поставок российского газа сильно ударит по Европе. Комиссия ЕС сейчас готовится к этому и хочет поднять тревогу в чрезвычайной ситуации, а затем заставить страны-члены экономить. Однако сначала страны должны добровольно сократить свое потребление.

Это связано с программой реконструкции — ведь почти 807 миллиардов евро, которые сейчас включает в себя пакет из Брюсселя, государства-члены должны инвестировать, в первую очередь, в борьбу с изменением климата и цифровизацию.

Но ни в роликах, ни на афишах об этом не упоминается. Вместо этого эксперты по связям с общественностью предполагают, что граждане 27 государств-членов от Кипра до Нордкапа, от Карпат до Канарских островов могут понять аббревиатуру NextGenEU. Или что они, по крайней мере, станут достаточно любопытными, чтобы ознакомиться с информационными онлайн-страницами, специально созданными для кампании.

Ни один гражданин не понимает, что национальные программы восстановления после пандемии рекламируются с помощью NextGenEU», — говорит депутат от СвДП Кёрнер: «Скорее складывается впечатление, что молодое население призвано быть зеленым, цифровым и аутентичным. Это приятные мысли, но они никоим образом не оправдывают затраты в 66 миллионов евро , который этому молодому поколению придется выплачивать в течение десятилетий».

Сам фон дер Ляйен защищает расходы: «Комиссия регулярно отслеживает охват кампании и поручит провести независимую оценку, чтобы определить, действительно ли сообщения кампании NextGenerationEU доходят до граждан ЕС», — пишет она в своем ответе на вопрос Кёрнера. «Спустя восемь месяцев после запуска кампания NextGenerationEU уже является самой заметной коммуникационной кампанией, которую когда-либо проводила Комиссия».