Корабли с зерном пошли не туда, только один из десятка выкуплен ВПП ООН
Западные СМИ раскритиковали работу морского зернового коридора, который по идее должен был отправлять украинское зерно в страны, которые остро нуждаются в нем.
Вместо голодающих африканских стран зерно экспортируется покупателям из Англии, Ирландии, Италии, Турции, Южной Кореи и КНР, пишут американские СМИ.
Как отметил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, «ситуация не должна никого удивлять», для Запада Украина - обречена и он ведет себя, как заправский мародер.
«Когда они трубили, что без украинского зерна мир умрет от голода, было понятно, что вся эта игра затеяна лишь с одной целью: забрать с Украины все. Она же проигрывает, а раз так, надо грабить. Так поступают ВСУ, оставляя позиции – их учителя ведут себя так же. Они вывозят зерно, кукурузу, подсолнечное масло, хотя кричали только о пшенице», — отметил Леонков.
Ранее сообщалось, что MV Brave Commander, вышедший из Стамбула в среду, в пятницу прибыл в порт в Южный, к востоку от Одессы, чтобы затем забрать закупленные ВПП зерновые.
«Это первая поставка гуманитарной продовольственной помощи в рамках Черноморской зерновой инициативы», — заявил представитель ВПП Томсон Фири на регулярном брифинге в Женеве.
Опубликовано: Тарас Медведев
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