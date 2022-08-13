Западные СМИ раскритиковали работу морского зернового коридора, который по идее должен был отправлять украинское зерно в страны, которые остро нуждаются в нем.

Вместо голодающих африканских стран зерно экспортируется покупателям из Англии, Ирландии, Италии, Турции, Южной Кореи и КНР, пишут американские СМИ.

Как отметил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, «ситуация не должна никого удивлять», для Запада Украина - обречена и он ведет себя, как заправский мародер.

«Когда они трубили, что без украинского зерна мир умрет от голода, было понятно, что вся эта игра затеяна лишь с одной целью: забрать с Украины все. Она же проигрывает, а раз так, надо грабить. Так поступают ВСУ, оставляя позиции – их учителя ведут себя так же. Они вывозят зерно, кукурузу, подсолнечное масло, хотя кричали только о пшенице», — отметил Леонков.

Ранее сообщалось, что MV Brave Commander, вышедший из Стамбула в среду, в пятницу прибыл в порт в Южный, к востоку от Одессы, чтобы затем забрать закупленные ВПП зерновые.

«Это первая поставка гуманитарной продовольственной помощи в рамках Черноморской зерновой инициативы», — заявил представитель ВПП Томсон Фири на регулярном брифинге в Женеве.