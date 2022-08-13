Американская актриса Энн Хеч умерла не выходя из комы после автоаварии

Американская актриса, режиссёр и сценарист скончалась в возрасте 53-лет, не приходя в сознание после автокатастрофы 5 августа.

Потеряв все функции мозга, Энн Хеч «юридически умерла в соответствии с законодательством Калифорнии», заявил ее представитель.

Американская актриса Энн Хеч скончалась после серьезного ранения в автокатастрофе в Лос-Анджелесе на прошлой неделе, сообщила пресс-секретарь в пятницу.

53-летняя актриса находилась в больнице в коме после серьезной травмы головного мозга, полученной в результате сильного столкновения 5 августа.

Энн Хеч сыграла в большом количестве фильмов 1990-х годов, в том числе «Шесть дней, семь ночей» и «Донни Браско». Она также известна своей ролью в мыльной опере «Другой мир», которая принесла ей премию «Эмми» в 1991 году.