Правительство Эстонии утвердило ограничения на въезд в страну для граждан России
Правительство Эстонии приняло ограничения на посещение страны россиянами, даже при наличии шенгенской визы.
13 августа пресс-служба кабинета министров Эстонии сообщила, что правительство утвердило запрет на въезд в республику для граждан России, целью визита которых является туризм, бизнес, спорт или культура, а также ограничения на подачу документов для получения визы.
Действие введённых эстонским правительством ограничений вступит в силу с 18 августа и будет подразумевать под собой несколько ограничений, которые позволят некоторым категориям граждан въезжать на территорию Эстонии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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