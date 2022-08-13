Правительство Эстонии утвердило ограничения на въезд в страну для граждан России

Правительство Эстонии приняло ограничения на посещение страны россиянами, даже при наличии шенгенской визы.

13 августа пресс-служба кабинета министров Эстонии сообщила, что правительство утвердило запрет на въезд в республику для граждан России, целью визита которых является туризм, бизнес, спорт или культура, а также ограничения на подачу документов для получения визы.

Действие введённых эстонским правительством ограничений вступит в силу с 18 августа и будет подразумевать под собой несколько ограничений, которые позволят некоторым категориям граждан въезжать на территорию Эстонии.