Пьяные Украинские дипломаты устроили ДТП в Вене и сбежали от полиции

В столице Австрии из-за пьяных украинских дипломатов полиции пришлось устраивать погоню.

Члены украинской дипломатической миссии в Вене, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разъезжали по городу на автомобиле.

Издание «Кронен Цайтунг» уже успело написать про данный инцидент. Журналисты задаются вопросом о том, будут ли наказаны лихачи.

Компания граждан германии ехала в своем автомобиле по Вене. В один момент в заднюю часть их машины въехало транспортное средство. В нем находились двое украинских дипломатов.

Виновники скрылись с места ДТП, но затем полиция их догнала и задержала. Также известно, что водитель и пассажир поменялись местами, чтобы избежать наказания.

При этом у человека, находившегося за рулем в момент аварии, в крови обнаружены 2 промилле алкоголя.