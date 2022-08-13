Пьяные Украинские дипломаты устроили ДТП в Вене и сбежали от полиции
В столице Австрии из-за пьяных украинских дипломатов полиции пришлось устраивать погоню.
Члены украинской дипломатической миссии в Вене, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разъезжали по городу на автомобиле.
Издание «Кронен Цайтунг» уже успело написать про данный инцидент. Журналисты задаются вопросом о том, будут ли наказаны лихачи.
Компания граждан германии ехала в своем автомобиле по Вене. В один момент в заднюю часть их машины въехало транспортное средство. В нем находились двое украинских дипломатов.
Виновники скрылись с места ДТП, но затем полиция их догнала и задержала. Также известно, что водитель и пассажир поменялись местами, чтобы избежать наказания.
При этом у человека, находившегося за рулем в момент аварии, в крови обнаружены 2 промилле алкоголя.
Опубликовано: Николай Скира
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