Минобороны РФ: российские военные уничтожили свыше 100 бойцов «Правого сектора» ВСУ
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил об уничтожении свыше 100 единиц личного состава «Правого сектора» и 66-й механизированной бригады ВСУ.
В субботу, 13 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга доложил об очередных потерях в рядах украинских военнослужащих.
Конашенков сообщил, что в ходе спецоперации российские солдаты успешно уничтожили не менее ста служащих 66-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины и националистов формирования «Правого сектора».
Отмечается, что украинские военные были уничтожены в районе посёлка Старые Терны в Донецкой Народной Республике посредством нанесения групповых ударов российской армии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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