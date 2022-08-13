Армия РФ уничтожила более ста бойцов «Правого Сектора» в Старых Тернах

Войска России смогли уничтожить больше ста украинских военных из группы "Правый Сектор" возле населённого пункта Старые Терны.

Днём субботы пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что в результате ударов ВС РФ и союзных армий Донбасса по пунктам дислокации ВСУ в городе Старые Терны Донецкой области было уничтожены свыше ста бойцов шестьдесят шестой механизированной бригады украинских военных и группировки "Правый Сектор", деятельность которой запрещена в РФ.

Также российские войска смогли уничтожить американскую реактивную установку залпового огня HIMARS, которая располагалась недалеко от Краматорска в Донецкой области.