Армия РФ уничтожила более ста бойцов «Правого Сектора» в Старых Тернах
Войска России смогли уничтожить больше ста украинских военных из группы "Правый Сектор" возле населённого пункта Старые Терны.
Днём субботы пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что в результате ударов ВС РФ и союзных армий Донбасса по пунктам дислокации ВСУ в городе Старые Терны Донецкой области было уничтожены свыше ста бойцов шестьдесят шестой механизированной бригады украинских военных и группировки "Правый Сектор", деятельность которой запрещена в РФ.
Также российские войска смогли уничтожить американскую реактивную установку залпового огня HIMARS, которая располагалась недалеко от Краматорска в Донецкой области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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