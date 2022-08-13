Минобороны РФ: ударами ракет уничтожено 70 солдат ВСУ в Харьковской области
По данным Министерства обороны России, российские ракетные войска ликвидировали более семидесяти украинских военных недалеко от Харькова.
Пресс-служба Министерства обороны России опубликовала видео брифинга от 13.08.22, в ходе которого представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что российские ракетные войска уничтожили свыше семидесяти украинских военных в Харьковской области. По итогам удара по пунктам дислокации ВСУ недалеко от Харькова также были ранены ещё около 300 солдат армии Украины.
Также сообщается, что успешное наступление ВС РФ на город Старые Терны в Донецкой области стало причиной уничтожение около ста бойцов ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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