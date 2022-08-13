Боец MMA Джефф Монсон снимет фильм про Донбасс «8 Years Before»

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон сообщил о намерениях снять собственный фильм про Донбасс.

13 августа американский боец MMA c российским гражданством Джефф Монсон сообщил, что вслед за Стивеном Сигалом принял решение о съёмках собственного фильма про Донбасс. Картина получит название "8 Years Before" и будет повествовать о событиях, предшествующих началу российской спецоперации в Украине.

Примечательно, что сам Монсон получил российское гражданство после поражения бойцу MMA Фёдору Емельяненко. Также Джефф Монсон стал депутатом Госдумы России, однако до сих пор не выучил русский язык.