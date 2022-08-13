Подоляк: переговоры Украины с Россией будут означать победу Москвы
13 августа советник Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Киев расценивает продолжение переговоров с Москвой как победу России.
В субботу днём представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк публично заявил, что Украина действительно отказывается от продолжения переговоров с Россией, поскольку в Киеве рассматривают подобные переговоры как победу Москвы. По мнению Подоляка, возобновление переговоров между Россией и Украиной также будет поражением демократии во всём мире.
Также Михаил Подоляк утверждает, что в случае новых российско-украинских переговоров всю современную цивилизацию ждёт катастрофа, вызванная крахом нынешней системы безопасности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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