Киссинджер: с начала спецоперации РФ к Украине надо относиться как к члену НАТО
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призывает рассматривать Украину в качестве участника Североатлантического альянса.
В субботу бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что после начала российской специальной военной операции 24 февраля НАТО следует рассматривать Украину в качестве постоянного члена организации. Также Киссинджер выразил уверенность, что существует пути урегулирования конфликта между Украиной и России.
При этом Генри Киссинджер считает, что такое урегулирование будет подразумевать под собой вхождение в состав РФ украинских территорий, которые вышли из-под контроля Киева ещё в 2014 году.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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