Во Франции парень застрял в углубленном мусорном баке, пытаясь отыскать уроненный телефон

Молодой человек случайно уронил телефон в мусорный бак во французском Перепиньяне, а когда пытался его достать был захвачен в ловушку, коварной мусоркой. Пожарным Восточных Пиренеев ранним утром в пятницу, 12 августа пришлось вмешаться в ситуацию.

Прохожие вызвали спасателей, чтобы те освободили незадачливого узника. Двадцатилетний житель Перепиньяна вскоре был вызволен, но для этого пришлось разрезать бак.

По словам спасенного, он попытался бы достать свой мобильный телефон, который случайно уронил в этот закопанный мусорный бак. А затем обнаружил, что застрял и не может выбраться. В таком положении ему пришлось провести около часа.

Теперь парню, проведшему час в зловонной ловушке придется возместить стоимость коммунальных потерь, той самой его тюрьмы – мусорного бака.